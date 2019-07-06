Master ＆ Dynamic MW65　無線降噪　KD都撐

搭車、行街時聽下歌，不過經常會被四周環境聲騷擾，確實掃興！來自美國的Master & Dynamic新推出的無線頭戴式耳機MW65就主打降噪功能，耳機側設有按鍵，一按即可開關降噪模式，而降噪功能同時提供高、低兩個選項。MW65設計與上代MW60相似，繼續走復古風格，並用上皮革及陽極氧化鋁物料，質感不俗。與上代最大分別是改用40mm鈹金屬（Beryllium）驅動單元，並支援aptX-HD及SBC兩款藍牙音頻傳輸格式，確保無線傳輸下的音質下，同時令耳機大幅輕量化，僅重245g，比上代輕足100g，長時間佩戴亦不會覺得累贅。至於操作，耳機外殼亦備有音量加減及播放/暫停鍵，長按則可啟動Google語音助手功能。續航力則長達24小時，透過USB-C充電下，只需15分鐘便可提供12小時電量。



MW65提供啡色皮革/銀色金屬以及黑色皮革/銀灰金屬2色，同場亦加推Master & Dynamic×Studio 35 Kevin Durant特別版，耳機由NBA球星Kevin Durant親自選擇配色，改用灰色皮革及銀色金屬，外殼按鍵亦換上紅、藍色，耳機轉軸位置更刻上籃球圖案，極有心思。值得一提是，特別版與一般版定價相同，而首100名購買耳機的客人將免費獲贈原廠耳機座枱架。