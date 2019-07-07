香港估估吓：逼上梁山的是……

不知何解，《西遊記》和《三國演義》不斷被改編成影視作品，但《水滸傳》被改編的次數卻是少之又少，難道因為《水》公然鼓吹作反？



TVB也不例外，多年來改編《水》的次數寥寥可數，1992年曾推出過《水滸英雄傳》，夾硬計的話，還有2004年的《水滸無間道》，不過要數經典的，便不得不提1976年的《逼上梁山》，最重要是演員陣容強勁，飾演梁山泊英雄的全屬好戲之人，包括江毅飾演宋江、黃元申飾演林沖、盧海鵬飾演魯智深、石修飾演武松、羅浩楷飾演花榮、關海山飾演晁蓋，至於大家最關心的潘金蓮，則由黃杏秀飾演（飾演西門慶的是關聰）。



由於全劇只有20集，當然不可能把整本《水滸傳》搬上螢光幕啦，本劇集中在林沖被逼上梁山、晁蓋帶領阮氏三雄、劉唐等劫生辰綱、武松為兄報仇怒殺潘金蓮及西門慶、花榮與秦明的恩怨等，最後以晁蓋劫法場救宋江作結，正好呼應了劇名《逼上梁山》。



此劇最令人難忘的還有主題曲《逼上梁山》，作曲于粦 ，作詞盧國沾，主唱是春天合唱團，唱來充滿悲憤壯烈，今天重聽，相信也會感同身受！



《逼上梁山》

烏雲掩星月 江山半壁殘

長鞭背上抽 苛稅壓人寰

血染碧坡屍遍地

官逼民反上梁山

上梁山 上梁山

水滸聚義百八人 懲惡鋤奸

水滸聚義百八人 劫富濟貧

英雄勛業 永存萬世間

英雄勛業 永存萬世間

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