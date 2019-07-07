暑近濕如蒸　7招防暑穢　

今天是小暑，又是星期日，相信很多朋友都會到海灘暢泳消暑吧！

雖然小暑並非全年最熱的時候，但又濕又熱又翳焗的天氣，很易令人中暑，即中醫口中的「暑穢」，必須有所防範，以下7招正好助你預防暑病！



第1招：中午勿出戶外

日間最高溫時段一般為上午11時至下午4時，若加上烈日當空的話，如非必要，這個時段最好不要進行戶外活動。



第2招：忌長時間暴曬

烈日當空下，不宜長時間暴曬，否則中暑機會大增！可以的話，出外時最好開把遮陽傘，以免被陽光直射。



第3招：宜穿通爽衣物

衣着方面，首選物料通爽、吸汗及揮發性能良好的衣服，有助散熱，淺色衣物亦可減低熱力的吸收。另外，最好戴一頂闊邊帽子，加強防曬。



第4招：15分鐘歇一歇

酷熱天氣下，不應作長程的登山或遠足活動，因高溫、出汗和疲乏會增加身體的負荷，令中暑機會大增。即使真的要進行戶外活動，也要記得每15分鐘休息一會，適時讓身體自行降溫。



第5招：定時補充水分

炎熱的環境，身體會靠出汗來調節體溫，所以必須謹記補充水分，以免身體出現脫水現象。另外，含電解質的飲料可快速補充水分，適合炎熱環境下飲用，調配方法很簡單，以1公升清水加一茶匙鹽，調勻即可。出門前，宜先飲用1至2杯，活動進行期間，則記得每小時飲1杯。



第6招：解渴飲料要識揀

冷飲可解一時之暑，但不能持久解渴、散熱，而且會損傷脾胃；相反，熱飲可刺激毛細血管舒張，讓體溫降低。另外，咖啡、紅茶、酒類等含咖啡因的飲品，可免則免，尤其是進行消耗體力的戶外活動，因這些飲料會加速身體水分透過泌尿系統流失。



第7招：適量吃西瓜

吃水果有助消暑，尤其西瓜是「天然白虎湯」，外出前先吃適量西瓜，可防止身體因過量流汗而出現缺水情況。另外，以淡鹽水浸泡西瓜半小時再食用，可預防中暑及減輕中暑後帶來的頭痛。

