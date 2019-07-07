DSE放榜攻略：冇大學Offer　可考慮高級文憑

DSE成績不如理想，只要仍有求學決心，可考慮報讀着重學生職業培訓及實踐應用能力的高級文憑課程。本地多間院校開辦高級文憑課程，如職業訓練局（VTC）轄下院校成員，包括香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）和中華廚藝學院（CCI），開辦約100項達資歷架構第四級的高級文憑課程，以迎合同學們不同的學習興趣。



Q：高級文憑課程一般有何入學要求？

A：須具備香港中學文憑考試5科成績達第2級或以上，包括英國語文及中國語文；或毅進文憑；或同等學歷。



Q：學生要多少時間才能完成高級文憑課程？

A：修讀年期為2年全日制。



Q：高級文憑課程涵蓋那些專業範圍？

A：涵蓋的專業範圍相當廣泛，包括應用科學、工程、工商管理、設計、酒店及旅遊、資訊科技、幼兒、長者及社會服務，以及跨學科等。課程理論與實踐兼備，除教授專業知識外，亦提供不少於90小時的行業實習或職場體驗機會。以為期兩年的全日制IVE會計學高級文憑課程為例，教授學生會計學上的實務知識及技能，院校特設專業會計培訓及教學設施，模擬真實的會計師事務所環境及設備，為學生提供會計、審計、稅務等專業訓練。隨着科技發展，會計行業亦出現轉變，新學年亦會加入相關元素，如大數據及人工智能等科技於商業範疇的應用。



Q：高級文憑課程畢業後，學生可以有甚麼出路？

A：選擇投身職場的畢業生，均能順利覓得工作，VTC高級文憑畢業生整體就業率90%。高級文憑畢業生可申請報讀VTC轄下院校成員才晉高等教育學院（SHAPE）與海外大學協辦的學士學位銜接課程，或由本地或海外大學開辦的學士學位課程。部分畢業生更有機會獲得奬學金資助，遠赴英國修讀學士學位，甚至碩士課程。