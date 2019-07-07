傳情達意：坐高鐵遊重慶奇景

自從高鐵香港段開通以來，神州大地的眾多景點變得觸手可及，大山大水的雄偉景致不再遙遠。高鐵最近又有好消息宣布，由7月10日起高鐵香港段將增加連接14個新站點，當中包括重慶西、佛山西、衡山西、貴陽東及天津西等；長途列車由每日13對增加至17對，新增的4對長途線是由現行短途列車延伸而成，分別前往重慶、南寧、天津及肇慶。擴展後的網絡將香港與多達58個內地站點連結，以後可更輕鬆前往更多更遠的地方大開眼界。

新站點當中，最吸引我注意的，是近年大力發展旅遊業的重慶市。以往它主要作為遊長江三峽的基地，香港旅客對此城及附近景點的認知可謂相當貧乏，但其實這個歷史悠久的城市有很多值得發掘的地方，尤其是在附近的多個自然奇觀及古鎮，更是濃縮了大自然的鬼斧神工、電影場景的夢幻及傳統文化的典雅，我認為高鐵網絡直達重慶後，是我們重新認識它的最好機會。

金佛山國家森林公園是其中一個不可錯過之地，距離重慶市僅1.5小時車程，以其生物多樣性及獨特的喀斯特地貌名列世界自然遺產名錄，整個金佛山由金佛、箐壩及柏枝三山組成，絕壁棧道的景觀極之壯麗攝人。受《變形金剛4》、《滿城盡帶黃金甲》等多個影視作品青睞的武隆天坑三橋自然保護區，被譽為「世上最具規模的喀斯特天生橋群」，以三座天然形成的石橋奇觀讓人歎為觀止。位處武陵山區腹地的黔江，則擁有重慶舊城老街的代表——濯水古鎮，這裏保留了完整的古老街巷格局，更融合了巴、土家及漢文化，是了解此地區歷史人文的寶庫。



黃進達

