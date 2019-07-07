【心理測驗】熱到爆　夏日特飲知性格

今日是農曆二十四節氣之一的小暑，表示天氣開始步向炎熱。係時候飲杯特飲降降溫喇！據悉顏色和性格以及情感都有密不可分的關係，而夏日特飲色彩繽紛，究竟你隱藏着怎樣的個性？一於玩玩以下的心理測驗。





【Start】

以下有3杯不同顏色的夏日特飲，你會選擇哪杯享用？

A.藍色特飲

B.青綠色特飲

C.透明特飲





【結果分析】

A.盡責領袖

你恍如藍色般沉穩，心思細密，而且很有責任感，尤其是面對難題時，會從多方面思考問題，往往比一般人看得更遠、想得更全面，可說是擔任領導的不錯人選。不過由於你考慮過多，有時會令別人覺得你過於杞人憂天。千萬不要因此而影響信心，只要堅持做對的事情，慢慢用行動證明一切，最終定可贏來別人的信任。



B.創意爆棚

愛恨分明的你，做事態度認真又專一。青綠色予人清新的感覺，就像你這個人一樣，個性活潑開朗，且擁有佻脫的思維，總會想出別人意料之外的點子，最適合從事創意的工作。不過由於你古靈精怪的頭腦，不甘被困於傳統框架，而堅持一些未為眾人接受的主意。勇於說出自己的想法，就留待時間證明一切。



C.默默耕耘

清晰見底的透明特飲，給人光明磊落的感覺，用來形容你這個絕世老實人，最貼切不過。你為人樸實低調，思想純真，具備卓越的執行能力，為了完成任務，絕不怕辛苦。這種默默耕耘的工作態度，贏盡同儕及上司的欣賞。不過有時你過於投入工作，而忽略了生活上的調劑，記得工作只是人生的一部分，適當時要好好享受生活。