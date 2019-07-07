美國直擊：月球錶進化史

【原為賽車腕錶】

OMEGA Head of Product Management Gregory Kissling指出Omega Speedmaster早於1957年、即人類成功登月前的12年已經面世，當年腕錶首個型號是俗稱為「Broad Arrow」的CK 2950，是首枚設有Tachymeter測速計的腕錶，搭載著名Calibre 321機芯。此錶原是為了賽車手、工程師、科學家及醫生而設計，然而面世後深受飛機師歡迎，其中不乏後來加入NASA美國太空總署、訓練成太空人的美國空軍精銳機師。1963年，其中一位太空人Walter Schirra戴着他的私伙Speedmaster第2代錶款CK 2998腕錶執行Mercury-Atlas 8任務，並環繞地球6周。當時他所佩戴的Speedmaster腕錶，便成為了第1枚登上太空的Omega腕錶。



【唯一通過所有測試】

原來太空人進行Mercury水星太空任務時都不太喜歡用太空艙內的電子計時儀器，所以他們會佩戴私人腕錶。據負責為NASA測試腕錶的前工程師James Ragan指出，當時7位太空人當中，就有3位佩戴Omega腕錶。James加入NASA後的首要任務是為太空人揀選專用腕錶，幾經篩選下，他們最後揀選了3個不同品牌的腕錶作測試，而1963年推出的Omega第3代Speedmaster腕錶ST.105.003正是入圍測試的其中一個代表。結果它力壓其他對手，成為唯一通過熱力、撞擊、震動及真空等環境下所有測試的腕錶。



1965年3月1日，美國太空總署宣布Omega Speedmaster獲「認可參與所有載人太空飛行任務」的資格。自此品牌成為NASA載人太空任務的唯一腕錶供應商。有趣的是，當年James在測試後曾建議在Speedmaser腕錶錶冠加入保護裝置，但原來當時為進行測試而購下的舊版Speedmaster腕錶屬第3代Speedmaster，而市面上已發售的第4代已採用不對稱錶殼和扭狀錶耳，足以為腕錶提供最周全保護，於是它最終被NASA正式採用，成為大家熟悉的第1隻Moonwatch「月球錶」。

