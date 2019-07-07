三界五行：床頭吵架床尾和

俗語說：「床頭吵架床尾和。」不知道從甚麽時候開始，粵語把講法變成「床頭打交床尾和」。吵架與打架雖然是兩回事，但是，大前提是「床」，床在房內，關上房門，兩口子在床上，吵架打架都是耍花槍居多，如果真的「初則口角，繼而動武」，就不太有可能在床上發生了。所以「兩公婆無隔夜仇，床頭吵架床尾和」，就成為勸架的佳話。



床尾為甚麼可以增進夫妻感情呢？故宮博物館珍藏的《韓熙載夜宴圖》有答案，圖中有一個畫面，在羅漢床的床尾有一張長櫈，名叫春櫈。南唐李後主發現韓熙載無心仕途，整天在家中吃喝玩樂，因此派御用畫師顧閎中到韓家假裝作客，憑記憶把韓熙載行樂情景用畫卷描繪，其中一幅韓熙載倚在羅漢床邊，醉眼矇矓，望着幾位美女坐在春櫈，風情萬種。



春櫈用椿木造，古時是有錢人家為女兒準備的嫁妝，祝福琴瑟和鳴，婚姻幸福。由於可以增加床笫之歡，而且擺設在床尾，這就是「床頭吵架床尾和」的源起。今時今日，春櫈已不復存在，留給我們一個重要啟示，兩公婆最好不吵架，萬一忍無可忍，要注意後果，避免有第三者在場，最好關上房門。人要面，樹要皮，當眾批評配偶，貶低配偶，甚至辱罵配偶，其實也就是貶損你自己，配偶在這個群體抬不起頭，你自己也沒有好處，一方面，令配偶很難在這個群體立足因而失去機會；二方面，令群體覺得你連最親愛的人也不接受，你本身就是難相處。



方向宇