順Phone快遞：Galaxy Fold問題修復　上市在即？

2019年過了一半，但摺疊手機仍未正式發售，原定4月上市的Samsung Galaxy Fold因開賣前種種問題而延遲上市日程。當時問題主要有兩個，一是不少傳媒試玩時誤把保護柔性膠膜當作芒貼撕走，令屏幕出現破損或接觸不良；二是鉸位有機會讓異物進入手機，對內部零件造成損壞。



雖然問題不少，但據Bloomberg引述，Samsung已改良了Galaxy Fold，柔性膠膜將完全覆蓋屏幕，同時會提高硬度，外觀亦將與機身更為融合，用戶不會誤會可以撕走，即使想撕走也不是易事。另外鉸位也重新設計，把難看的摺痕減到最少，但異物能否再進入手機，報道就沒有提及。



據知現時大約有2,000部Galaxy Fold部署在大規模測試中，大部分問題已經解決，並已準備好上市。韓媒早前透露首批最快於7月在韓國先行推出，但後來被官方否認，現在又有傳會順延至9月，避免影響同廠Note 10於8月的發布會。鑑於9月有HUAWEI Mate X甚至新iPhone發表，同月推出正好打擊對手的聲勢。



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