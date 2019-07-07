青森西目屋村　蘋果樹炭「自烘」咖啡

青森西目屋村曾是個林業與製炭產業發達的城鎮，當地傳統出產的木炭堅硬、火候穩定、不易產生火花，最適合用來烘烤咖啡豆。在當地道之站津輕白神休息站內，就有咖啡專門店「白神焙煎舍」，以青森縣內最大木炭廠「白神炭工房 炭藏」所製的高質蘋果木木炭，注入白神山地溫潤的天然水，配合老字號咖啡店技術，來製作無論香氣和口感都上佳的白神炭燒咖啡，你除了可來買杯品嚐，更可來店中的「白神咖啡Studio 」親身體驗烘煎咖啡豆。



我們進到小小的Studio內，內裏兩三座專作烘煎咖啡豆用的機器，我們2人一組，戴上白手套走近機器前，按導師指示一步步學烘煎。首先要了解，咖啡豆會隨不同時間程度的烘煎，都會產生不同的味道，出來咖啡豆色澤深淺也不同，然後量好咖啡豆分量，再把它們倒入機中烘煎，導師更打開爐蓋，給我們看到爐內的炭，它可是用青森蘋果樹製成，是燃燒性佳的優質炭，因遠紅外線效果，豆子會從內至外循環加熱，保住了風味與香氣，這跟現在主流用天然氣加熱的製法相比，是完全不同的技術境界。



為確保烘煎時間剛好，我們還得不停檢查咖啡豆狀況，過程半點不難，惟小心被滾熱的豆子燙到，記得穿好手套。整個過程約20分鐘，最後烘出來的咖啡豆有500克，約可沖出35杯咖啡，你可帶回家自沖自嘆，親嚐當地傳統炭燒咖啡的層次感。



白神咖啡Studio

地址：青森縣中津輕郡西目屋村大字田代字神田219-1（白神焙煎舍）

營業時間：10:00am-4:00pm（逢周三休）

焙煎體驗：費用4,000日圓（約HK$292）每次人數1-3人

網址：https://shirakami-roast.com

鳴謝：星晨旅遊、青森縣觀光國際戰略局、Aplex Fruit