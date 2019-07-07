「字母哥」首對簽名籃球鞋　Nike Zoom Freak 1

因為擁有由13個英文字母所組成的姓氏而被籃球迷稱為「字母哥」的NBA球星Giannis Antetokounmpo，憑着天賦身材優勢（身高2米11，臂展長2米56）加上對籃球堅毅不屈的熱誠，出道幾個球季已經成為NBA聯盟當中最耀眼的新世代球星。其極具威脅性的歐洲步（Euro Step）除了為這位尼日利亞裔希臘籍球星摘下2019 NBA MVP殊榮之外，更令他獲得Nike為其推出第一對簽名籃球鞋的機會，而這對Nike Zoom Freak 1更是品牌首次為非美籍球星所打造的專屬鞋款。



作為一對簽名籃球鞋，Nike Zoom Freak 1的設計當然是從Giannis Antetokounmpo於籃球場上純熟球技擷取元素去創作而成。為配合「字母哥」幅度極大的跨步動作，鞋底兩側配備特殊紋路去加強抓地表現；而鞋頭內部包裹系統及從鞋底延伸至中底的橡膠貼片，就為雙腳提供充足的橫向支撐；後踭採用的雙層Zoom Air氣墊更為Nike Zoom Freak 1於回彈及緩震性能之間取得平衡。



外觀設計方面，最搶眼的當然是外側巨大的逆向Swoosh標誌，鞋舌上的三角形標誌及鞋踭上的「34」刺繡，靈感來自其名字縮寫及希臘國旗，中底內側及後踭更分別有其父母及4位兄弟名字；鞋底前掌玫瑰花紋路及「I AM MY FATHER'S LEGACY」字句則是紀念已逝世的父親，鞋身每處細節都表達出「字母哥」對家庭及國家的重視。與此同時，品牌亦有為「字母哥」推出相應的簽名系列服飾，將不同的個人標誌、字體及圖案融入其中，描述Giannis Antetokounmpo從家鄉雅典帶着對籃球的熱誠走到密爾沃基的人生旅程。

