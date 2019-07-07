【決性11點】分手要狠……

小編近日和朋友外遊，當中有一對已交往7年的戀人，女方透露近一年經常吵架，多次萌生分手念頭，卻不捨得。面對同樣困境，你又會如何選擇？





Q.你打開e-mail郵箱，發現收到一堆垃圾信件，把郵箱都塞爆了，你會有何反應？



A.立即更換郵箱

B.自認黑仔，直接刪除郵件

C.轉寄給討厭的人

D.爆粗後回信報復



~



~



~



~



答案分析

A.一再讓步

打算分手時，你會仔細思考自己的錯誤，再想想是否還值得挽救這段感情。你是會為對方着想，甚至讓步的人，但妥協後卻暗自生氣自己太心軟。





B.好聚好散

善良的你認為愛情應該好聚好散，讓過去的美好回憶留在彼此心裏，即使你心裏覺得受到傷害，也會盡可能原諒他，以免怨懟留在心裏更難受。



C.不易斬纜



你不是輕易會說分手的人，因為你覺得感情不是一朝一夕可以得來，需要長久認真經營，一旦開始就想長相廝守，分手只是生氣時說的晦氣說話，不想真正實行。





D.預備分開



雖說你一向都容易心軟，但一而再，再而三的爭吵，已讓你感到身心俱疲，不想再繼續和他糾纏下去，內心已預備好隨時分開，只等待一個爆發點。