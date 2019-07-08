邊條街咁特別！哥哥都話要Stand Up

哥哥（張國榮）的金曲《Stand Up》相信大家都會記得，在MV中哥哥與一眾Dancer在石梯級跳上跳落，頻頻高唱Stand Up! Stand Up! Stand Up!



這條石梯級到底在哪裏？其實正是位於上環的磅巷（Pound Lane）。全長只有約240米的它，位於荷李活道近水坑口街附近，是本港一條歷史非常悠久的樓梯街，行人可以由此通往堅道及般咸道。



見到街名，大家或者會理想當然地覺得，過往街上應該有很多賣磅的店舖，故因而得名。但事實是此街與「磅」完全無關。話說1841年1月26日，英軍在附近一帶登陸，並開闢了香港最古老街道之一的水坑口街（英文街名為Possession Street，意思為佔領街），以作為駐紮地，為了飼養軍馬、牛、羊等，他們在附近興建了多個木圍欄防止牲畜走失，而這些圍圈英國人稱之為Pound， Pound Lane之名便由此而起，可是後來因為翻譯出錯，才會變成磅街。



開埠早期，磅巷一帶是華人聚居的地方，1894年香港發生鼠疫後，港府為改善區內的衞生環境，更於磅巷興建了首座提供淋浴設備的香港公廁。