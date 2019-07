邊條街咁特別!哥哥都話要Stand Up

哥哥(張國榮)的金曲《Stand Up》相信大家都會記得,在MV中哥哥與一眾Dancer在石梯級跳上跳落,頻頻高唱Stand Up! Stand Up! Stand Up!



這條石梯級到底在哪裏?其實正是位於上環的磅巷(Pound Lane)。全長只有約240米的它,位於荷李活道近水坑口街附近,是本港一條歷史非常悠久的樓梯街,行人可以由此通往堅道及般咸道。



見到街名,大家或者會理想當然地覺得,過往街上應該有很多賣磅的店舖,故因而得名。但事實是此街與「磅」完全無關。話說1841年1月26日,英軍在附近一帶登陸,並開闢了香港最古老街道之一的水坑口街(英文街名為Possession Street,意思為佔領街),以作為駐紮地,為了飼養軍馬、牛、羊等,他們在附近興建了多個木圍欄防止牲畜走失,而這些圍圈英國人稱之為Pound, Pound Lane之名便由此而起,可是後來因為翻譯出錯,才會變成磅街。



開埠早期,磅巷一帶是華人聚居的地方,1894年香港發生鼠疫後,港府為改善區內的衞生環境,更於磅巷興建了首座提供淋浴設備的香港公廁。