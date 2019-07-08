【兒樂事】小一面試需要面見家長嗎？

曾經有某名校小學校長提過「沒有教不好的小孩，只有不懂教的家長」，更坦言「有怎樣的家長就有怎樣的子女」，學校是着重家教。相信教育界工作者對這一點是十分認同，收錯一個家庭，對於學校來說會帶來不少麻煩。有見及此，部分直資及私立小學也會加入家長面試環節及參與的部分。



除了個別小學在第一輪面試一次過見家長及小朋友，其他小學也會在第二輪或最後一輪面試才接見家長；另有學校更邀請家長參加「多元資優生家長課程」，要達到某出席率，才有機會被取錄。其中一個主要原因是看家長以甚麼原則養育小朋友，與學校是否配合。以往家長因為在最後面試環節表現過分緊張或表現不濟，孩子未能被學校取錄，家長應該怎樣預備？





【家長面試題形策略】

面試題形1：為何選擇這間學校？對學校課程只有11年有何看法？

建議對策：這方面在學校官方網頁或瀏覽資訊平台，做好功課，知己知彼，百戰百勝。



面試題形2：父母閒時與孩子從事甚麼活動？怎樣分配時間與小朋友相處？怎樣跟孩子相處？父母在家的角色及工作分配如何？

建議對策：有些家庭誤以為爸爸的責任主要賺錢養家，有時間陪伴子女玩就可以，而媽媽的責任負責照顧子女的起居飲食及學業。其實爸爸對於子女日後成長是非常重要，也是學校着重的層面。一個優質的親子時間也相當重要，共同在一個空間，做不同的事情，沒有溝通並不是優質的相處。共同參與親子活動如去圖書館、博物館、郊遊遠足、做運動、烹飪等，嘗試用一些有趣及創意的問題，打開話題，了解子女在學校的情況：「在學校你喜歡跟誰玩耍及原因？」、「你最喜歡哪位老師及原因？」、「在學校你有哪些最開心的事情？」、「有甚麼事你想在學校多做，哪些事情你想少做？」



面試題形3：父母對Happy School有何理解？

建議對策：大部分學校並不想取錄或栽培學生一生只追求Happy，父母避免在面試過程標籤「活動教學」學校為Happy School，相反可從其他學校的比較，提及自己欣賞學校的教學宗旨及模式、操練成分較少、採取多元化學習、提供多方面機會給學生學習及實踐，學生能更愉快地學習，發揮所長。但亦要明白孩子若要成功，也必須付出代價，實踐夢想需要一生努力學習。試問一間學校不想學生品學兼優？



面試題形4：家長及小朋友一同面試，應該怎樣應付？

建議對策：切勿刻意營造小朋友過分乖乖的形象，過分虛假只會令小朋友亦變得過分拘謹，缺乏活潑生動及不能發揮創意。小朋友在適當時候是需要提問。有些學校校長會將同一條問題或事情，同時間問家長及孩子，如果某一方將事實誇大，最終便原形畢露。



面試題形5：學校與家長面見時，提及子女面試部分表現略為遜色，應該怎樣回應？

建議對策：孩子在面試因為緊張而未能發揮應有水準也是可以明白的，學校給予孩子稍遜色的評語，家長不要過分表現憂慮或擔心校方所提及的非正面評語，亦不需表示是否認同；相反應將重點放在好的地方加以闡述，這樣會對取錄較為有優勢。





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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監

