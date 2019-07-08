東沖有料到：曼谷保齡球場開派對

唔講唔知，泰國人原來十分熱愛打保齡球。曼谷好多商場都設有保齡球場，而且內裏都離不開四大內容：一、有駐場DJ打碟。二、內有像Disco般的螢光燈光。三、提供如冬蔭功及泰式炒河等食物，就算你唔碌Ling，都可在此純粹用膳。四、備有簡單的卡拉OK房。總括而言，絕對係一站式吃喝玩樂場所。

而設於Siam Paragon商場樓上、開業了一段日子的保齡球場，內裏更有為小朋友而設的碌Ling設施，所以每日都有好多大人及小朋友都前來光顧。價錢方面也十分相宜，提供多個Package任君選擇，其中打一局（包含10球）只需THB190（約HK$49），時鐘計數的話每小時THB1,000（約HK$256），租鞋則是每對THB50（約HK$13）。

不過更盞鬼的是，該保齡球場設有私家房，內有私家球道，除了碌Ling，亦可開派對，價錢為每小時THB5,000（約HK$1,282）。你可約埋三五知己玩餐飽甚至唱K都得！若想享用簡單Buffet亦可，不過價錢另計。如此抵玩的消費，難怪泰國人特別喜歡打保齡，作為遊客，有機會的話不妨親身去感受及了解這種特別民風。



胡慧沖