Sling In Motion筋肌膜按摩球（1）：紓緩肩頸痛

近年愈來愈流行筋肌膜治療按摩方法,大多數都是用硬身的Roller或按摩球去紓緩痛症,但愈硬物料同按壓時痛楚感覺未必可完全放鬆肌肉,分分鐘令肌肉更收縮緊張。源自瑞士的Sling In Motion肌筋膜運動同按摩,就是以軟身按摩球配合特別設計的動作同按摩方法,輕鬆地紓緩不同肌膚痛症,今個星期特別邀請Sling In Motion運動治療師Doris,為大家示範4組針對上半身肌肉的按摩運動。



Doris解釋Sling In Motion是美國Anatomy Train(「解剖列車」)入面其中一個系列,本身基礎課程是Anatomy Train in Motion,將「解剖列車」入面肌筋膜經絡線的原理混入去運動當中。它本身是一套運動序列,中間有一部分是用筋膜球去做按摩,從而幫人體去整合結構,以及紓緩一些痛症,亦可以糾正平日不正確的姿勢。



Sling in Motion所採用的特製肌筋膜球質感特別軟,因為筋膜本身是一種液體的網絡組織,本身有很大的空間,所以會用類近的物體或材質去幫助筋膜放鬆。一般坊間會用較硬的質料,但愈硬的物料放在筋膜上面,我們的肌肉是會收縮及對抗,未必可以達到放鬆的效果。所以中間的運動的過程會有動作,同時要融入軟的物體上面,令到肌筋膜可以達到放鬆的效果。如果沒有這種按摩球的話,亦可以用毛巾去代替。坊間常用的網球亦比較硬少少,對於一般男士來講網球是適合的,但對一般女士來講軟身物體會較好。因為其感覺不會即刻發生,而是慢慢會有感覺。不少人都鍾意按摩時有好痛的感覺,其實代表肌肉正在收縮。



今個星期Doris會介紹4個動作,針對一般都市人的痛症,包括頸、膊頭、肩胛骨及肋骨附近的組織,這些動作都可以幫助大家呼吸。今日首先示範是肩頸按摩的運動。



示範:Doris(AUM Yoga)