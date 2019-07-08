三界五行：和睦可興旺家居風水

《孝睦房訓辭》說：「安家兩字曰讓與忍」，「敗家兩字曰暴與兇」。忍讓不但可以令家庭安樂，而且「百忍成金」，可以致富。《禮記‧禮運》說：「父子篤，兄弟睦，夫妻和，家之肥也。」（父子感情淳樸、厚道，兄弟和睦，夫妻融洽，家庭就富足。家之肥也，即是香港人常說的家肥屋潤。）所以說，培養良好的家風，就等於營造美好的家居風水。



敗家是敗壞家居風水，家暴是最敗家的暴力，兇惡語言有可能是家破的開始，這並非危言聳聽。孔子說，一言可以興邦，一言可以喪邦。一個國由許多個家組成，一個國邦可以因一句說話而興亡，一個家庭當然也不能例外。俗語說：「家和萬事興，家衰口不停。」「衰多口」是最容易破壞家居風水的。有些人花很多金錢與時間去改善家居風水，殊不知家居風水在家庭成員的口中，而家中最重要的成員正是夫妻，因為夫妻上有父母，下有子女，「把口唔修/收」（修是修養，收是收斂），一定家無寧日。家不安寧，上會影響父母的健康，下會影響子女的學業。



夫妻之間，想法未必完全相同，求大同，存小異，需要溝通，找出節衷方法解決。但即使是心平氣和的對話，也要關好房門才開始，沒有必要讓家中老少聽到或參與。而且衝動是魔鬼，衝動期間，雙方要「忍氣吞聲」，設立冷靜期，夫妻沒有隔夜仇，很可能過了不久，已經冰釋前嫌，沒有必要討論相關問題了。



方向宇