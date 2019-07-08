靈感煮意【免焗爐】三色墨西哥餡餅

2019年07月08日 16:00
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    三色墨西哥餡餅（作者提供）

    記得第一集《靈感煮意》的食譜是甚麼嗎？就是墨西哥餡卷。記得當年這集出街後，就有很多讀者問我那一塊餡餅可在哪裏買。其實，是可以自製的！今集我就設計了三色餡餅食譜，綠色的有菠菜、橙色是車厘茄、紫色則用了紫椰菜，我發現我真的不會錯過任何一個哄人吃菜的機會，哈哈！立即上東網生活on.cc收看靈感煮意啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

    材料（4塊）

    中筋麵粉　120克
    綠色︰沙律菠菜　45克（橙色︰車厘茄45克；紫色︰紫椰菜45克）
    自選糖　　　　　1茶匙
    海鹽　　　　　　1/2茶匙
    發粉　　　　　　3/4茶匙
    水　　　　　　　15克（如做紫色︰紫椰菜，水需18克）
    淡味油　　　　　25克

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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