靈感煮意【免焗爐】三色墨西哥餡餅

記得第一集《靈感煮意》的食譜是甚麼嗎？就是墨西哥餡卷。記得當年這集出街後，就有很多讀者問我那一塊餡餅可在哪裏買。其實，是可以自製的！今集我就設計了三色餡餅食譜，綠色的有菠菜、橙色是車厘茄、紫色則用了紫椰菜，我發現我真的不會錯過任何一個哄人吃菜的機會，哈哈！立即上東網生活on.cc收看靈感煮意啦，做了記得拍照給我欣賞啊！



材料（4塊）



中筋麵粉 120克

綠色︰沙律菠菜 45克（橙色︰車厘茄45克；紫色︰紫椰菜45克）

自選糖 1茶匙

海鹽 1/2茶匙

發粉 3/4茶匙

水 15克（如做紫色︰紫椰菜，水需18克）

淡味油 25克



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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