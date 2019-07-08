小米CC9美圖定制版　超班Selfie

以美顏App《美圖秀秀》起家的美圖公司，自從上年宣布與小米合作後，美圖手機幾乎銷聲匿迹。最近終於回歸，小米剛宣布推出全新手機系列CC9，3部新機當中，以CC9美圖定制版就最為矚目。新機外形與小米9相似，同樣備有6.39吋全高清「水滴芒」、全曲面玻璃機背，但機身比小米9稍重。



新機主打女士用家，機背特別換上名為「仙女色」的粉紅、粉藍漸變色，效果夢幻。美圖產品以靚絕的美顏人像拍攝見稱，CC9美圖定制版亦不例外，後置800萬像素廣角鏡、200萬像素景深鏡及4,800萬像素主鏡頭，同時前置3,200萬鏡頭，重要是相機功能由美圖研發，內置一系列美顏功能，包括「AI美圖系統」會保留美顏膚質細節，避免過度磨皮；「AI弱光人像」將人、景、光獨立處理，令低光自拍更自然；「全身美型」識別用家輪廓及背景，令人像比例更完美。效能上，搭載中階Snapdragon 710處理器、8GB RAM及256GB ROM，並內置4,030mAh電池，預計7月12日開賣。



同場亦有新機小米CC9以及小米CC9e，CC9功能與美圖定制版相同，但換上白、藍、灰三款配色。雖然相機功能並非出自美圖，但引入全新Mimoji功能，用家可自製卡通自拍照及短片。硬件下調至6GB RAM及64GB、128GB ROM，分別售1,799以及 1,999人民幣，即日開賣。小米CC9e則CC9屬平價版本，相機部分同級，但換上6.088吋屏幕、Snapdragon 665處理器，預計7月9日開賣。