本日日本：原宿暑假限定　Kawaii × Hello Kitty推原宿風Cafe

人靠衣裝，慣以粉紅公主打扮見人的「Hello Kitty」，原來換過繽紛彩衣，都一樣可以很「原宿風」。在原宿的Kawaii Monster Cafe為慶祝成立4周年，在今個暑假將聯乘Hello Kitty，變身成暑假限定的Hello Kitty Cafe，不但推出原宿風Kitty限定餐點，更會在Cafe內打造出名為「Mel-Tea Hello Kitty Room」的特別空間。此特別房間是以「憧憬Kitty原宿風女孩房間」為主題作布置，房內會用上大量馬卡龍、草莓蛋糕、五彩繽紛植物等元素，為房間塑造出漂亮的蠟筆彩繪風，當然主角Hello Kitty亦會出現在房間每個角落，總有一隻原宿風Kitty在你附近。而此限定Cafe內同時亦有很多聯名商品會賣，各位Hello Kitty Fans今次又有機會進貢了。



原宿 × Kawaii × Hello Kitty

地點：Kawaii Monster Cafe Harajuku

日期：2019年7月12日至9月1日

網址：http://kawaiimonster.jp

備註：「Mel-Tea Hello Kitty Room」採取完全預約制，敬請先行預約。