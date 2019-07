本日日本:原宿暑假限定 Kawaii × Hello Kitty推原宿風Cafe

人靠衣裝,慣以粉紅公主打扮見人的「Hello Kitty」,原來換過繽紛彩衣,都一樣可以很「原宿風」。在原宿的Kawaii Monster Cafe為慶祝成立4周年,在今個暑假將聯乘Hello Kitty,變身成暑假限定的Hello Kitty Cafe,不但推出原宿風Kitty限定餐點,更會在Cafe內打造出名為「Mel-Tea Hello Kitty Room」的特別空間。此特別房間是以「憧憬Kitty原宿風女孩房間」為主題作布置,房內會用上大量馬卡龍、草莓蛋糕、五彩繽紛植物等元素,為房間塑造出漂亮的蠟筆彩繪風,當然主角Hello Kitty亦會出現在房間每個角落,總有一隻原宿風Kitty在你附近。而此限定Cafe內同時亦有很多聯名商品會賣,各位Hello Kitty Fans今次又有機會進貢了。



原宿 × Kawaii × Hello Kitty

地點:Kawaii Monster Cafe Harajuku

日期:2019年7月12日至9月1日

網址:http://kawaiimonster.jp

備註:「Mel-Tea Hello Kitty Room」採取完全預約制,敬請先行預約。