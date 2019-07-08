意粉沙律　牛油果醬夠Creamy

2019年07月08日 18:30
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    貝殼意粉牛油果醬沙律，飽肚又清新。（互聯網）

    輕盈沙律一向是女士健康之選，但材料多只得水果和蔬菜，配以千島醬、醋汁或凱撒沙律醬，吃得多都悶，IG@glueandglitter就教大家炮製純素貝殼意大利粉沙律，貝殼粉煮熟後，利用意粉水熱力來烚熟青豆，慳水慳力又不怕煮過熟變腍，再加上切得幼細的紅蘿蔔絲和紅洋葱碎，基本已完成一半。

    牛油果加新鮮羅勒葉、蒜頭和青檸汁等攪成蓉，便成為美味的沙律醬汁，只要將之和材料拌勻便完成。幼滑的醬汁配上蔬菜和意粉，雪凍食清新又飽肚。牛油果醬的用法亦相當多元化，可以用來代替蛋黃醬搽三文治，又或配炸粟米餅等作醬料。

    沙律材料：
    貝殼意大利麵　116安士
    青豆　1杯
    紅蘿蔔碎　2杯
    紅洋葱碎　1/4杯

    牛油果醬材料：
    青檸汁　3個
    牛油果　1個
    鮮羅勒葉　1/2杯
    蒜頭　2瓣
    鹽　少許
    黑胡椒　少許

    做法：
    1.貝殼意大利麵煮熟，倒在放入青豆的隔篩內，利用熱力將青豆整熟。
    2.加入紅蘿蔔碎和紅洋葱碎混合。
    3.牛油果醬材料全部攪成醬汁，和意粉材料拌勻成沙律即成。

    網址：https://bit.ly/2XyCvoB