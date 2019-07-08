意粉沙律　牛油果醬夠Creamy

輕盈沙律一向是女士健康之選，但材料多只得水果和蔬菜，配以千島醬、醋汁或凱撒沙律醬，吃得多都悶，IG@glueandglitter就教大家炮製純素貝殼意大利粉沙律，貝殼粉煮熟後，利用意粉水熱力來烚熟青豆，慳水慳力又不怕煮過熟變腍，再加上切得幼細的紅蘿蔔絲和紅洋葱碎，基本已完成一半。



牛油果加新鮮羅勒葉、蒜頭和青檸汁等攪成蓉，便成為美味的沙律醬汁，只要將之和材料拌勻便完成。幼滑的醬汁配上蔬菜和意粉，雪凍食清新又飽肚。牛油果醬的用法亦相當多元化，可以用來代替蛋黃醬搽三文治，又或配炸粟米餅等作醬料。



沙律材料：

貝殼意大利麵 116安士

青豆 1杯

紅蘿蔔碎 2杯

紅洋葱碎 1/4杯



牛油果醬材料：

青檸汁 3個

牛油果 1個

鮮羅勒葉 1/2杯

蒜頭 2瓣

鹽 少許

黑胡椒 少許



做法：

1.貝殼意大利麵煮熟，倒在放入青豆的隔篩內，利用熱力將青豆整熟。

2.加入紅蘿蔔碎和紅洋葱碎混合。

3.牛油果醬材料全部攪成醬汁，和意粉材料拌勻成沙律即成。



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