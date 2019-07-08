生活夜校：一級國寶中華鱘

中國的國寶是甚麼？還用問嗎？小學生都知道答案是熊貓吧！其實除了熊貓之外，還有超過90種動物被列入《國家一級重點保護野生動物名錄》，被譽為水中瑰寶的中華鱘就是其中之一。正所謂物以罕為貴，中華鱘之所以成為國寶，正因為牠屬於稀世奇珍，即使母鱘每次可生產上百萬粒魚子，但能存活的少之又少，令這種現存最原始的魚類更彌足珍貴。究竟中華鱘有多古老？據說牠在周朝（公元前1100多年至公元前771年）已經出現，只是當時稱之為王鮪魚，至於牠所屬的鱘類歷史就更悠久，最早出現於2億3千萬年前的早三疊紀，亦即是恐龍時代的產物，堪稱地球上的瑰寶。



顧名思義，宮廷菜就是皇室內廷御用廚房煮出來的菜式，因此自帝制時代開始其實已有宮廷菜，現時主要分為秦漢、唐朝、北宋、南宋、敦煌、乾隆、晚清、塞外合共8大類，以四大菜系中的魯菜與蘇菜為主。而「踏雪鱘龍」正是宮廷大菜，其起源已不可考，卻肯定是晚清慈禧太后至愛的菜餚之一。

