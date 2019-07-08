大快活電競　邊食焗豬邊打機

電競活動近年Hit爆，亦有唔少專為電競而設的場地，但有冇諗過電競同餐廳都可以Crossover？九龍電競館與大快活就聯手合作開辦新場地「大快活電競」，場地位於九龍灣國際展貿中心E-Max，佔地1萬3千呎。全場經過精心設計，牆身用上紅磚、石屎以及類近貨櫃的鐵板，配合木枱、金屬椅，大玩工業風。



「大快活電競」劃分為6大區域，包括多用途房間、用餐區、主舞台、電競區、直播區及競吧。最近場地入口的是多用途房間，半開放式的房內提供音響、85吋電視，牆身亦加設轉色LED並可容納約50人，可用作表演或派對等小型活動。佔地最大的就是用餐區及相連的主舞台，用餐區備有164個座位，四周設有大電視播放電競消息或比賽，而餐桌更設有USB分插及無線充電器，手機冇電都唔使驚！場內更引入「REES」遊戲約戰平台，可以於App內參加不同的手機遊戲賽事例如《傳說對決》、《部落衝突：皇室戰爭》等，贏家仲會獲得指定獎品。主舞台就專為專業電競大賽而設，提供10部電競電腦，對戰台前加設電視實時顯示比賽畫面及選手資料，在場觀眾都睇得投入。



如果純粹想與朋友齊齊打機，就可以到電競區，設有多組電競電腦、電競椅，最正係枱面設有QR Code，透過《Wechat》一掃就可以遙距網上訂餐，之後仲有專人送餐到你面前，以後打機就唔使再捱杯麵，隨時可以歎到焗豬扒飯、咖喱牛腩飯、紅豆冰！而近年流行的直播打機、開箱場地都照顧埋，直播區備有3間直播房，房內有齊電腦、攝影及燈光等器材，隨時開Live！至於「競吧」就係一個小型酒吧，暫時提供6款「黑鳶」本地手工啤酒，Happy Hour必到。

