【深夜字聊】想上床？儲夠分未？

積分換獎賞大家就聽得多，幫手做家務可以換啪啪啪積分，大家又聽過未？早前有位男網民稱：「老婆一直投訴我唔幫手做家務，點知有晚食飯時，佢突然拎咗個表出嚟然後同我講，佢諗咗個家務積分計劃，如果我幫手洗碗、摺衫、晾衫等嘅話會有一分；如果幫手買餸、去超市拎嘢等會有兩分；如果拖地、洗廁所、洗廚房、洗車等有三分諸如此類。如果儲夠三十分嘅話可換一次啪啪啪機會。一個月內嘅分數超過一百分嘅話，可送多一次口愛。如果超過兩百分嘅話會有特別計劃。起初我聽完就算，點知早幾晚想做時，佢話我依家只得零分，講完仲趕我出廳瞓，真係絕呀！從嗰晚起我努力做家務，名副其實幸福靠雙手。」



網友神回應：



Stephanie：好閃呀！我覺得呢種做法好幸福囉。難得你老婆諗到呢個方法嚟引你做家務，可貴嘅係你又肯跟住嚟做，呢種感覺超Sweet。



激安真漢子：作為男人，我好明白你嘅感受。其實我哋唔係唔想做家務，最怕就係做完後畀老婆話做得唔好，嗰種沮喪感真係呢……你今日拖咗地未？



論盡兩邊：搞乜嘢要儲分呀！你可唔可以要求加入飛行里數先？即係以做嘅時間嚟計，做得愈耐就有分加，做得短嘅話咪少啲分囉，咁樣好似仲實際啲。



愛我別酒：男人就係要用咁嘅方法嚟調教，如果兜口兜面咁同佢講，佢過咗冇三分鐘就乜都唔記得。我個衰佬咪係咁，話都未講完佢唔係詐肚痛就係話攰，激死。



