很壞之中等最好　給等DSE放榜的同學仔

轉眼間，便迎來新一屆DSE放榜的日子，成續高低，只是一時，可能真的會影響升學，卻不足以影響全部的人生，皆因今天的升學路已見多元化，只要不執着，升讀大學的機會還是不缺乏，不過就要付出多一點時間和心力，這是必須的，但肯咬緊牙關，堂堂正正面對挑戰，相信大家是闖得過的。



今日和大家聽聽這首歌，其實不止送給所有應屆DSE考生，還有身處困難逆境中的朋友。王菀之(Ivana)的《末日》來自2011年的EP《Cinema of Love》，早一年2010年，香港的社會氣氛可說甚低迷，最矚目是香港旅行團在菲律賓被挾持事件，釀成香港人8死7傷；2010年初的紅磡馬頭圍道唐樓倒塌事件，造成4死2傷等等，加上外圍環境的各種因素所影響，香港人真的很受傷，悲觀的氣氛延續至2011年，的確有世界末日的感覺。由於《末日》的感染力很強，王菀之還為此歌製作了兩個劇場版，分別是《末日 (前4'40") 》，由填詞的黃偉文親自聲演，然後又有一個《末日 (前 1'30") 》版本， 聲演陣容除了黃偉文，還有余文樂、梁祖堯、楊千嬅、湯駿業、黃秋生及鄭秀文，三個版本三種感覺，可是，它們全都是告訴你，不要真的坐困愁城等末日降臨，無論你身在何處、正面對任何境況，都要學習或堅守一種「很壞之中等最好」的態度，才能不畏行雷和暴雨，有勇氣在如末日之世摸黑前走。



路是人走出來的，或許不是康莊坦途，甚至跌損手腳、磨滅意志，但只要勿忘光與愛，誰是不能從末日中得救呢？同學仔，加油啊！





《末日》

作曲：王菀之

作詞：黃偉文

主唱：王菀之



明晨 天將會塌下來吧

突然你我愛的一切 未曾愛夠已火化

傳聞 的審判馬上來吧

面前有數百種講法 難分真假



這末日理論 像提我 過得好嗎

日子 若果不多了 還想怎花



如果 禍與福都躲不過

就每天當沒明天 捉緊愛人過

將生活還給我 做每天必修功課

就算知歲月無多 無憾的生存過

在愛惜中離座 已經不錯



如常 不可以失方吋嗎

盡回你我那些職責 限期到了也優雅



假設 悲觀放大了的話

蔓延世界氣氛只有 沉鬱孤寡



這末日理論 預言到 那麼可怕

無辜 或者講不上 無奈不假



如果 禍與福都躲不過

就每天當沒明天 捉緊愛人過

將生活還給我 做每天必修功課

就算知歲月無多 無憾的生存過

遇上這好時代 有這雙你我



非走不可時 非走不可 散落茫茫銀河

萬年後 沒有我 誰可救助

最後 誰亦會流過 重要是 留影過



如果 禍與福都躲不過

就每天當沒明天 捉緊愛人過

將生活還給我 別教恐慌擊倒我

就算知歲月無多 平實的生存 每天好好過

很壞之中等最好 也許它計錯





聽歌時間：https://bit.ly/2XEWcKh



《末日 (前 1'30") 》： https://bit.ly/2Xzll52

