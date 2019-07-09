健康消暑　自製低糖凍飲

天氣炎熱，一杯凍飲在手是必備的！要健康消暑，不妨依照「家營營養中心」認可營養師吳瀟娜所設計的簡單食譜，製作低糖、有營凍飲。





【熱情果檸檬茶】

材料：檸檬半個、百香果1個、蜂蜜1茶匙、烏龍茶250ml

做法：用茶包或茶葉加白開水，然後放入雪櫃後浸泡半日。檸檬切片、百香果開半並取出果肉和果籽，把檸檬片、百香果果籽和蜂蜜混合涼茶即可。

營養價值：飲品只有25卡路里和5克糖分，而熱情果所含的豐富維他命C有助皮膚製造膠原蛋白，減少皮膚皺紋；茶中的兒茶素是良好的抗氧化物，有助保持心血管健康。





【莓果氣泡水】

材料：草莓5粒、藍莓5粒、梳打水250ml、蜂蜜1茶匙

做法：把草莓切粒備用，部分草莓用叉壓成蓉，並加入蜂蜜調味。把草莓蓉放入杯底，加入梳打水、草莓粒、藍莓即可。

營養價值：低糖低卡的飲品，而草莓及藍苺都含花青素，其抗氧化功能有助對抗破壞細胞的自由基，預防衰老；而不含糖的氣泡水，可提供清涼口感。





【香蕉奶昔】

材料：香蕉1條、脫脂奶250ml

做法：把香蕉切片並放入雪櫃冷凍過夜，再把冷凍香蕉放入攪拌機，加入適量牛奶攪拌即可。

營養價值：香蕉和牛奶均含色氨酸，有助安定神經幫助入睡。飲品的20克糖分主要來自果糖及乳糖，並非增外添加的精製糖，不計算在每日糖分上限建議內。