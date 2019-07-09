DSE放榜攻略：KO壓力　迎接DSE放榜

DSE放榜在即，學生難免出現心神不安的狀況。精神科醫生鄭志樂指出，放榜前所承受的壓力不容忽視，建議學生認清壓力來源，並建立正面思想，以更理想的身心狀態面對接下來的挑戰。畢竟DSE只是人生的一個中途站，考試失敗不代表世界末日。



Q：放榜前心情異常緊張，是否有問題？

A：放榜前出現精神緊張是人之常情，鄭醫生認為壓力來自多方面，包括家長、學校和自己的期望。家長總是望子成才，學校老師同樣期望學生的用功得到回報，同學間亦會互相比較；但影響最重要的，始終是學生自己的期望，畢竟成績好壞直接影響你，也沒有人可取代你走前路。



Q：如受到多方面的壓力，身體會出現甚麼警號？

A：在各方受壓下，學生可能會感到不安、焦慮，身體也會出現相關徵狀，如心悸、呼吸困難、胸口翳悶、緊張性頭痛、尿頻、胃痛和肚痛等，嚴重者可引發「腸易激綜合症」，即在受壓下出現間歇性便秘、肚痾和肚痛情況，更有機會惡化成焦慮症和抑鬱症。



Q：如何減壓？

A：要避免精神受壓，除保持平常心外，大家還要留意以下重點。學生對成績要有合理期望，不應過分樂觀或悲觀，建議大家作兩手準備，即使結果有落差亦不至於方寸大亂，有後備計劃，自然會減低焦慮。部署出路之餘，亦要盡情玩一趟，因為運動能增加體內的嗎啡和多巴胺分泌，達到舒展身心的效果，而到戶外散步也有相同作用。亦不妨向前人借鑑，如找師兄師姐傾談，讓他們以過來人身份訴說自己經驗，說不定你會得到另一番啟示。