伊麗莎白雅頓首位亞太區品牌代言人　張鈞甯

台灣氣質女星張鈞甯一直以來以優雅又知性的形象，加上精湛的演技，獲得大批粉絲和客戶的支持。最近更宣佈與百年歷史護膚品牌Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓合作，正式代言品牌旗下所有護膚品，成為品牌創立百年來，首位亞太區代言人！品牌一直重視華人市場，從2017年的林更新、2018年的黃景瑜和白百何都曾擔任過中國區代言，而張鈞甯則是第一位亞太區代言人，可見品牌對她十分重視。



對於擔任百年品牌的首位亞太區代言人，張鈞甯表示：「非常高興和榮幸。我一直都是品牌的忠實用家，品牌一直代表著頂級的品質與安心感，是一個我願意和朋友們一起分享的品牌。」



伊麗莎白雅頓亞太區主席Thibault Villet表示，張鈞甯美麗率真，安靜優雅，活出自我的人生態度，為品牌提供了一個獨特的機會，展現品牌的價值觀。她真誠的態度體現了創辦人的理念。她堅強的領導和決心的態度，使她成為與亞洲消費者交流的完美代言人。



伊麗莎白雅頓作為傑出的企業家和品牌創辦人，以鍥而不捨的精神不斷革新美妝保養事業，憑藉尖端科技和優質配方，護膚品備受消費者認同和肯定，成就精彩傳奇的一生。張鈞甯與雅頓夫人同樣懷著對專業的追求與努力做到極致的信念，以才華和智慧作為美麗的底蘊和不屈不撓的精神，在演藝界立足之際，依然堅持自律，內外兼修。張鈞甯所散發的特質十分符合伊麗莎白雅頓對於女性的態度與期許，更是品牌對美的最佳詮釋。



未來，張鈞甯將和品牌攜手，在各方面保持合作，以持續創新的態度推動女性追求更好的自己，同時激勵亞洲女性不斷追求美麗和進步。



Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓品牌歷史：



一切誕生於一位傳奇女性——雅頓夫人



她是一位永不停息的創新者，百年前就曾提倡「堅持運動，運動能使人變美」這一理念；她也是一位才華橫溢的企業家，首位登上美國時代雜誌封面的女性。





1910年，雅頓夫人於紐約第五大道上創辦了第一家「紅門沙龍」，為女性提供臉部美容護膚和按摩服務，這家高級沙龍裝潢精緻優雅，以其紅色大門而舉世聞名。這家沙龍便是雅頓品牌的起點，而屹立至今的紅門更是成為了雅頓不滅的品牌標誌，閃耀至今。



雅頓夫人憑藉完美主義的性格和不屈不撓的精神，成功將Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓創造成傳承經典又不斷創新的國際知名品牌， 產品囊括科技保養、專業彩妝以及香氛等多項領域。百年以來，Elizabeth Arden伊麗莎白雅頓為美前行，把信念、先進技術和美麗訴求融入每一件產品之中，並始終深信，每個女人最美的一面都隱藏在神秘的紅門之後，推開這扇門你將會探索到前所未見，優雅自信的自己。



如欲進一步了解Elizabeth Arden，請瀏覽：

網址: https://www.elizabetharden.hk/

Facebook: https://www.facebook.com/ElizabethArdenHK/

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