Mario雙人合作　自創過癮關卡

任天堂《瑪利歐》（Mario）系列遊戲陪伴不少港人成長，猶記得當年有些關卡可拿無限1up，有些隱藏關卡甚至可拎道具跳版。如各位自問是Mario高手，不妨自創過癮關卡與好友一同闖關！於Switch推出的《超級瑪利歐創作家2》（Super Mario Maker 2），可利用Joy-Con手掣創作關卡，仲新增大量敵人和道具，畀大家發揮創意。



《超級瑪利歐創作家》於2015年在Wii U面世，讓玩家化身成Mario之神，自由設置地形、擺放道具和磚塊等，創造出獨一無二關卡。網上不少「神級」闖關片段，都是玩家千錘百煉的成果。為照顧初學者，新一集Switch版加設了教學道場，灰鴿子及女主持Nina會給各位一些創作貼士，讓新手都可領略當中趣味。



另一賣點是道具部件增至超過100款，不少是在新作首次現身，例如在空中自由伸延的藍、綠色磚頭；而超巨型炮彈在黑色狀態時會水平飛行，但紅色狀態則會追着主角攻擊。配搭組合更是靈活，例如將背刺龜與降落傘結合，便會成為戴着降傘的背刺龜。玩家更可自由加插特殊音效，提升聲畫刺激感。



除了創作關卡之外，《超級瑪利歐創作家2》亦設有故事模式，玩家操控Mario完成關卡並滿足特定條件，便能逐步重建城堡。新作備有100個以上關卡供挑戰，每關都有標示難易度，各位可由淺入深暢玩。此外，玩家只要透過Nintendo Switch Online，就能上網玩到其他人創作的關卡，還可選擇4人鬥快過關或4人合作過關。而且玩家可在搜尋頁，找到網上最具人氣及最新關卡；另設有排行榜，無論是分享自創關卡或純粹遊玩過關，都能賺取分數打入排行榜。