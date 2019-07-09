瑪麗貓聯乘：CHOCOOLATE　俘獲少女心

提起動畫電影《富貴貓》，大家一定會想到頭上綁着大大個粉紅蝴蝶結的MARIE（瑪麗貓）。經常與迪士尼合作的：CHOCOOLATE，今次便挑選了優雅可愛的MARIE做主角，推出一系列充滿少女心的聯乘單品，喜歡瑪麗貓的女生不容錯過。



是次聯乘：CHOCOOLATE於設計中加入大量粉色元素，包括MARIE身上的粉紅色與湖水藍色，加上經典的蝴蝶結作點綴，打造出一個活潑可愛的夏季系列。設計師融合美式復古文化，把MARIE化身雜誌Fashion Icon，設計出多款圖案印花Tee、Crop Tee、連身裙及配飾小物。配飾小物方面，系列備有立體MARIE大頭造型手袋，搶眼可愛。另帶來MARIE短襪套裝，當中包括All Over Print圖案印花短襪及立體蝴蝶結裝飾小白襪各一對。令人驚喜的還有MARIE圖案印花長雨傘，透明的印花圖案配上可愛的粉紅色通花蝴蝶結手柄，混合多種MARIE元素，絕對是粉絲必備單品！