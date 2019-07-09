三界五行：父母吵架　影響小孩

為甚麼有人用粗言穢語「問候」對方父母時，往往會掀起一場「武鬥」呢？二千多年前，太史公司馬遷已這樣詮釋：「太上，不辱先。」做人最重要的是，不讓祖宗受辱蒙羞。



夫妻吵架，最忌就是把對方父母牽涉其中。如果對方很孝順，你偏要挑剔對方父母，說對方壞話，甚至說髒話，對方肯定受不了，於是小事化大事，裂痕愈來愈大，不可收拾。另外，婆媳關係、外母與女婿，自古以來是家庭的一個隱藏危機，宜解不宜結，「愛妻敬外母」，「愛夫敬婆婆」，兩口子吵架，任何不尊重對方父母的話，千萬不要說。



在年幼子女面前吵架，會令他們缺乏安全感，對家庭缺乏歸屬感，幼小心靈必受創傷，而且難以修補，會影響他們的性格和學業。到子女讀中學，如果父母經常吵架，他們放學後可能不願意回家，這就麻煩了。另外，外國社會科學家調查結果，父母經常在子女面前吵架，很可能令子女對婚姻產生恐懼感，往往不願意結婚。



配偶在工作、經濟、健康出現問題時，按照結婚誓章，夫妻應該履行曾經說過「我願意」的責任，共渡難關。如果這時罵對方，令對方失去信心，造成「趁你病，攞你命」現象，何苦呢？此外，不要拿配偶與其他人攀比，各人的性格、條件、際遇不同，「欲無後悔需修己，各有前因莫羨人」，可以正面鼓勵一兩句，長篇大論甚至冷嘲熱諷只會傷感情。



方向宇