IB攻略：2019新制度　IB數學應該點樣揀？

如果你上IB官網你會看到,IB數學的2021 class即將會轉新制度,意思不是由2021年起,而是2021畢業的學生將會就讀這個IB數學的新課程, 即使2019年開始就讀。由以往舊制度的Mathematics studies、Standard level(SL)、Higher level(HL)三個程度,轉去了兩科不同的數學科目,分別是Mathematics: Applications and interpretation 和 Mathematics: Analysis and approaches,各自都有屬於自己的SL和HL程度。由以前的一科數學,3個程度,變成了2個科目,兩個不同程度,IB學生該從何選擇呢?筆者將會在這次立即解構IB新課程設計詳情。



Mathematics: Applications and interpretation



這一科目的內容設計很像舊時候的Math SL 和 Math Studies合併。原因是舊制度的Math SL沒有很多統計學的內容,着墨較多在Algebra,微積分這些章節上。反而統計學,例如Chi-Square test,Stem-and-leaf圖表統計,比較多在Math studies這一科出現。所有新制度下的Mathematics: Applications and interpretation,即是數學應用和闡述,會融合舊制度的內容。當然讀者會問,那麼SL和HL有甚麼分別呢?SL的內容都會是IB舊制度的內容,但是HL就會有新的內容出現,至於是哪些內容,就要等IB官方在2019年九月更新了。



報大學方面,Mathematics: Applications and interpretation的認受性又如何呢?這個科目比較適合有志報讀商業科,醫科,建築系,法律,心理學系的學生等等,因為這個課程着重應用較多。



Mathematics: Analysis and approaches

至於這一科目適合喜歡挑戰,解決問題(problem solving)的IB學生,SL程度的數學會着重較難的Algebra代數章節,至於HL程度,就會很像舊制度的Math HL,當中需要學到較難的三角幾何,向量,延伸微積分等等。很明顯地,這個課程設計給將會入讀工程系,數學,物理,精算,經濟等科目的IB學生,因為這些大學課程全都要求非常高水平的數學程度。



總的來說,偏向文科,商科,醫科的學生可以選擇Mathematics: Applications and interpretation 普通或者高等程度,Mathematics: Analysis and approaches的SL程度亦都可以考慮。



如果IB學生,有意報讀大學和數學或工程有關的課程,強烈建議報讀高等程度的Mathematics: Analysis and approaches。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣