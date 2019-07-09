IB攻略：2019新制度　IB數學應該點樣揀？

如果你上IB官網你會看到，IB數學的2021 class即將會轉新制度，意思不是由2021年起，而是2021畢業的學生將會就讀這個IB數學的新課程， 即使2019年開始就讀。由以往舊制度的Mathematics studies、Standard level（SL）、Higher level（HL）三個程度，轉去了兩科不同的數學科目，分別是Mathematics: Applications and interpretation 和 Mathematics: Analysis and approaches，各自都有屬於自己的SL和HL程度。由以前的一科數學，3個程度，變成了2個科目，兩個不同程度，IB學生該從何選擇呢？筆者將會在這次立即解構IB新課程設計詳情。



Mathematics: Applications and interpretation



這一科目的內容設計很像舊時候的Math SL 和 Math Studies合併。原因是舊制度的Math SL沒有很多統計學的內容，着墨較多在Algebra，微積分這些章節上。反而統計學，例如Chi-Square test，Stem-and-leaf圖表統計，比較多在Math studies這一科出現。所有新制度下的Mathematics: Applications and interpretation，即是數學應用和闡述，會融合舊制度的內容。當然讀者會問，那麼SL和HL有甚麼分別呢？SL的內容都會是IB舊制度的內容，但是HL就會有新的內容出現，至於是哪些內容，就要等IB官方在2019年九月更新了。



報大學方面，Mathematics: Applications and interpretation的認受性又如何呢？這個科目比較適合有志報讀商業科，醫科，建築系，法律，心理學系的學生等等，因為這個課程着重應用較多。



Mathematics: Analysis and approaches

至於這一科目適合喜歡挑戰，解決問題（problem solving）的IB學生，SL程度的數學會着重較難的Algebra代數章節，至於HL程度，就會很像舊制度的Math HL，當中需要學到較難的三角幾何，向量，延伸微積分等等。很明顯地，這個課程設計給將會入讀工程系，數學，物理，精算，經濟等科目的IB學生，因為這些大學課程全都要求非常高水平的數學程度。



總的來說，偏向文科，商科，醫科的學生可以選擇Mathematics: Applications and interpretation 普通或者高等程度，Mathematics: Analysis and approaches的SL程度亦都可以考慮。



如果IB學生，有意報讀大學和數學或工程有關的課程，強烈建議報讀高等程度的Mathematics: Analysis and approaches。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣