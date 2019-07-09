簡單焗鱸魚柳　鮮嫩得很

2019年07月09日 15:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    煙熏地中海鱸魚配牛油汁：魚肉帶牛油的香滑，又有淡淡煙熏香，配上蔬菜吃更嫩。（郭凱敏攝）

    很多人很怕烹調原條魚，一於跟鰂魚涌一間特色扒房行政總廚David Parkin，學起海鱸魚魚柳來炮製改良版的煙熏地中海鱸魚配牛油汁。傳統做法是將焗好煙熏魚肉配牛油汁來吃，但Chef David則在魚肉下加點雅枝竹和青豆，令味道層次更豐富。如果家中沒有煙熏機的話，坊間其實有煙熏汁選購，淋在魚肉上，經烤焗後散發獨特香氣，配上蔬菜和牛油汁，質感軟滑又美味。

    材料：
    希臘海鱸魚柳　200克
    雅枝竹　30克
    青豆　20克
    白酒　40毫升
    鮮忌廉　適量
    牛油　20克
    檸檬汁　3毫升
    檸檬皮　1個
    橄欖油　10毫升
    月桂葉　2塊
    煙熏汁　少許
    番荽碎　少許
    鹽　少許
    胡椒　少許
    乾葱碎　少許
    蒜片　1瓣

    做法：
    1.燒熱鑊下橄欖油，下半份乾葱和蒜片炒至軟身，加入10毫升白酒、忌廉煮至收汁，加牛油、鹽、檸檬汁和月桂葉拌勻，隔渣成醬汁。
    2.燒熱油放入剩下的乾葱、蒜片炒至軟身，加30毫升白酒煮至收汁，倒入切件的雅枝竹、青豆、牛油炒香，加鹽、胡椒和番荽拌勻。
    3.鱸魚魚柳加鹽、胡椒和煙熏汁煎香兩邊，牛油紙先鋪上炒雅枝竹和青豆，再放魚柳包好，攝氏180度焗10至15分鐘便成。