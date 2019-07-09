簡單焗鱸魚柳　鮮嫩得很

很多人很怕烹調原條魚，一於跟鰂魚涌一間特色扒房行政總廚David Parkin，學起海鱸魚魚柳來炮製改良版的煙熏地中海鱸魚配牛油汁。傳統做法是將焗好煙熏魚肉配牛油汁來吃，但Chef David則在魚肉下加點雅枝竹和青豆，令味道層次更豐富。如果家中沒有煙熏機的話，坊間其實有煙熏汁選購，淋在魚肉上，經烤焗後散發獨特香氣，配上蔬菜和牛油汁，質感軟滑又美味。



材料：

希臘海鱸魚柳 200克

雅枝竹 30克

青豆 20克

白酒 40毫升

鮮忌廉 適量

牛油 20克

檸檬汁 3毫升

檸檬皮 1個

橄欖油 10毫升

月桂葉 2塊

煙熏汁 少許

番荽碎 少許

鹽 少許

胡椒 少許

乾葱碎 少許

蒜片 1瓣



做法：

1.燒熱鑊下橄欖油，下半份乾葱和蒜片炒至軟身，加入10毫升白酒、忌廉煮至收汁，加牛油、鹽、檸檬汁和月桂葉拌勻，隔渣成醬汁。

2.燒熱油放入剩下的乾葱、蒜片炒至軟身，加30毫升白酒煮至收汁，倒入切件的雅枝竹、青豆、牛油炒香，加鹽、胡椒和番荽拌勻。

3.鱸魚魚柳加鹽、胡椒和煙熏汁煎香兩邊，牛油紙先鋪上炒雅枝竹和青豆，再放魚柳包好，攝氏180度焗10至15分鐘便成。