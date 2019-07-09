旅遊考考你：嚴島神社大鳥居要維修　原因竟然是……

近期聯合國教科文組織陸續公布最新的世遺景點，又令人心起世遺來！不過，有些早已入選世選名錄的景點，正面臨不少問題，例如位於廣島縣的嚴島神社，被稱為日本三大景點之一，早於1996年已成為世遺景點，不過這座擁有悠久歷史的神社，因年久失修，自今年1月起便進行多項修復工程，而佇立於海上的大鳥居，下部損毀情況嚴重，因此從2019年6月開始進行全面修復工程，6月尾至7月10日，在支柱下部圍了支架，而在7月10日至7月19日因應神社的「管絃祭」，暫時拆除支架，但到了7月20日起，鳥居將以支架完全覆蓋，整個工程預計歷時超過一年，大家有一段時間都沒機會觀賞到大鳥居了！



大鳥居損毀情況如此嚴重，一來是因為長年飽受潮汐侵蝕，二來「觀光公害」也是原因之一，《日本經濟新聞》早在2013年12月已報道，嚴島神社的大鳥居，不少遊客喜歡在支柱上放置硬幣，令支柱形成無數裂綘，也更容易被侵蝕，而且這個問題已存在超過20年，年復一年，終於令大鳥取支持不住。



所以，大家去旅行時候，切忌貪一時之快手痕痕，隨時令景點受到意想不到的破壞啊！