Bentley Mulsanne W.O. Edition　彌足珍貴

今年賓利(Bentley)誕生100周年，為向品牌的非凡百年致敬，廠方的高級客制化部門Mulliner精心打造了一款以Mulsanne為基礎，全球僅限量100輛的Mulsanne W.O. Edition創始紀念版。早前賓利香港─錦龍便將之帶到香港公開展出。



全新Mulsanne W.O. Edition創始紀念版的設計靈感源自品牌創辦人Walter Owen(縮寫W.O.) Bentley在英國汽車黃金時代親自設計，並於1930面世的經典8 Litre車型。因此車是W.O. Bentley最得意之作，亦是他為賓利汽車親自設計的最後一款車型。講到這輛經典8 Litre車型，原來背後有一個故事。據悉於該品牌歷史中，第二輛正式下線的8 Litre車型，曾一度是W.O. Bentley的私人座駕，惟在一年後(即1931年)在不得已的情況把愛驅出售了。相隔接近約70年，最終在2006年，機緣巧合下由賓利汽車將它重新回購。重回賓利，第一件事當然由賓利工匠為它進行專業修復，當中包括為引擎更換原裝曲軸。而這被換掉的原裝曲軸，自然成為極具歷史價值的部件，還被巧手工匠精心打造成珍貴的曲軸飾片，並鑲嵌在每輛 Mulsanne W.O. Edition 的後排扶手上。