動漫節限定　Iron Man螢光再現

一年一度動漫節即將開幕，本地玩具廠Hot Toys一如過往推出限定產品。當中最受注目為1:6 Neon Tech Iron Man 2.0人偶，此作品早前於內地開售時曾掀起炒風，如今登陸香港自然成為搶購目標，會預留100套現貨給動漫節首天（7月26日）持有「頭籌卡」人士優先及參加者現場選購，先到先得，售完即止。領取「頭籌卡」方法可參閱: https://www.facebook.com/anicomhk/。



顧名思義，此人偶概念源自科幻電影的Neon Tech虛擬世界，暗黑裝甲素體特別塗上黃色線條，在UV燈下呈現出炫眼的黃色螢光效果，而且素體特別以冰冷感十足的合金打造，與Iron Man的科技形象完美結合。



人偶內建30多個可動關節，高逾32cm，保留一貫高可動性，能夠靈活擺出多個戰鬥姿態。另外，全個人偶均跟足原設，備有多個LED發光裝置，遍及胸口反應器、眼睛、掌心、腰間和前臂等等，可如角色般透出白色光芒。機關方面，胸甲採用可拆卸裝置、背部多組擾流定風翼與小腿裝甲均可開啟，展現出機體內的複雜內部結構。配件則有一組裝於前臂的導彈系統、一組肩膊導彈、一對可裝在裝甲前臂上的黃色激光組件，以及一個仿電子圖案地台。