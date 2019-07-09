脊字筆提：錯誤拉筋傷下身肌肉　腰痛僵硬

不少人知道運動前後均需要拉筋，運動前拉筋目的是令肌肉在熱的狀態下進行活動，減少受傷，運動後拉筋是要拉鬆肌肉纖維，令身體復原得比較好。有位23歲男士向脊醫求助，表示拉筋後腰痛得全身不能郁動，經過檢查，發現他患了下交叉綜合症。



早前他經朋友介紹，認識了一位健身教練，並開始接受訓練，希望可有助減肥。在健身室內，教練先幫他做一些拉筋動作，當其時他已感到很痛，當晚回家持續腰痛，第二朝醒來，腰繃緊不能轉動，立即致電教練，教練說他拉傷了肌肉要熱敷，於是照指示做，可是沒好轉更痛楚加倍，教練叫他回健身室再拉筋。第二次拉筋後，腰的活動幅度有所改善，當晚他繼續熱敷。翌日起床，發覺不止腰繃緊，連雙腳也無力，要家人扶着才能下床，當天就向脊骨神經科求助。



脊醫提醒，痛楚是身體發出的警號，男患者指拉筋時非常痛，即代表存在問題，肌肉可能已拉傷；此時，肌肉有輕微發炎，受傷初期的48小時需要冷敷來減低發炎徵狀，可是他卻熱敷，故此患處惡化，傷上加傷。由於他來診時不能郁動，馬上安排照X光檢查，了解有沒傷及骨頭或骨折，影像顯示並無此問題，神經線反射及肌肉力量測試亦正常，代表神經線無受壓，痛楚情況是肌肉嚴重拉傷所致。



男患者跟不少人一樣，健身時犯上姿勢錯誤，肌肉鍛煉不平均。他只注重大腿前面四頭肌及背肌，大腿後面肌肉及腹肌卻忽略，過強與過弱肌肉分別形成各一條直線，正好有如交叉線，這情況被稱為下交叉綜合症，患者走路的動作會異常，臀部不期然提高，動作有如鴨子；加上他有嚴重的扁平足，引致膝關節微微後彎，腳的肌肉長期被拉扯，使他較容易肌肉受傷。詳細了解下，他說那位自稱是健身教練的人士，並沒有取得任何專業資格，只是自己做了多年健身而去教人。



脊醫首要幫助男患者的是減輕痛楚，以超聲波助肌肉消炎消痛，並教他回家後冷敷，經過三日治療，肌肉痛已消除；然後，度身訂造鞋墊以改善扁平足，指導鍛煉相對應肌肉，使腰和腳活動回復正常；最後，特別提醒他注意日常姿勢，避免再次受傷。





醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

