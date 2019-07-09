本日日本：元祖水着女優　封印45年寫真曝光

日本的水着女優可謂多如天上繁星，但卻只有極少數可以用「經典」嚟形容——於1975年憑演出資生堂廣告一炮而紅的Agnes Lum正正係當中代表！這位美國華裔模特兒於1956年在夏威夷檀香山出生，其父親為華人，母親為夏威夷人，於高中畢業不久被拍攝資生堂廣告的工作團隊發掘，繼而展開了模特兒工作。憑着標致的面孔、出眾的身材及小麥色肌膚，甫一出道便瞬即爆紅，而當年Agnes的演藝工作以拍攝寫真集為主，故有「元祖水着偶像」之稱，絕對係分量十足！

而出版社小學館日前為Agnes推出了首本數碼寫真集《週刊Post Digital寫真集Agnes Lum砂濱之戀人》，書內收錄了她於18歲出道時的寫真，一大賣點係部分寫真係從未曝光！話說由於雜誌《週刊Post》書內有水着企畫，為此編輯翻查了長友健二及池谷郎兩位攝影師的儲相庫，遂發現了這些極珍貴的「封印」相片。該寫真集共80頁，書中的Anges分別穿上了15套比堅尼及14款其他服裝，透過最新的數碼技術，將這批極貴重的菲林再次呈現大家眼前，就連當年表現不到旳細微部位及色彩，都可一一透過數碼畫像睇清睇楚。而現於夏威夷生活的Anges，對45年前的照片重現亦深感興奮，並對拍攝時的種種印象難忘：「這些寫真都是在夏威夷瓦胡島拍攝，取景地的Kailua Beach距離我當年的家甚近，所以非常熟悉，而我平常都會穿上比堅尼到這裏來，所以拍攝時毫不緊張，反而相當享受呢。」想見識這位元祖水着偶像魅力的話，就不妨買嚟睇睇了！



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