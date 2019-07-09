白切雞、豉油雞，又或者燜雞都好，都難逃要將隻雞斬件處理的步驟。既要注重雞件大小一致，更要求擺盤上碟、砌出雞形時，講究有頭有尾，砌出完美雞形。好多人都好怕將雞件斬到又大又細，甚至散亂無章，碎骨橫飛。其實要斬出完整雞的形態，猶如庖丁解牛，步驟及秘訣都好重要。黃大仙一間以雞為主題的餐廳主廚陳嘉華師傅，日斬過百隻雞，絕對稱得上是斬雞達人。陳師傅指，好多人覺得就算有把鋒利的菜刀，但斬起來上來亦有一定的難度。原來只要學會正確步驟及下刀位置，斬出完美的雞件，可謂完全冇難度。陳師傅表示，斬雞前先要注意以下幾個事項：



第1：菜刀要夠鋒利

第2：要將砧板固定

第3：雞隻最好放涼才下刀



至於斬雞就有以下6個步驟：



步驟1：對準雞頸下刀，去頸去頭，只保留雞身部分。

步驟2：將雞背向上，沿着背脊至雞尾位置，用刀鋒用力𠝹起背脊連雞尾條骨。

步驟3：在雞肚下刀，即可輕易將雞身一開為二，切成兩邊。

步驟4：對準雞翼骹位，先斬起兩隻雞翼。

步驟5：將半邊雞身，在雞髀位置打斜下刀，斬開雞髀骹位，分成雞髀及雞胸肉。

步驟6：最後再分別將雞翼、雞髀及雞胸斬件即可。

