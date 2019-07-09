Toy Story冷知識　巴斯原本由Billy Crystal配音

《Toy Story 4》將在7月11日上映，大家買定戲票未呢?Toy Story在動畫史上的經典地位絕對不容置疑，今次《Toy Story 4》除了有大家熟識的胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼仔、薯蛋頭、彈弓狗外，更加入不少新角色，如戲份甚重的小叉「Forky」，更有由萬人迷奇洛李維斯聲演的勁爆公爵，絕對是今個夏天最備受觸目的動畫。雖然不少粉絲睇了Toy Story多年，但當中還有不少冷知識是不為人知的，不如就襯《Toy Story 4》上映在即，就同大家分享一下Toy Story冷知識吧。



【巴斯光年原本由Billy Crystal配音】

如你是Toy Story系列的粉絲，都應該知道是Tim Allen為人氣角色巴斯光年配音，但原來當初Pixar是想找著名搞笑演員Billy Crystal來聲演巴斯光年一角的，但他卻拒絕了，Pixar的動畫人員甚至用了Billy Crystal在「90男歡女愛」的對白，製作了一條的巴斯光年測試影片，此片現在YouTube上都可睇到，聲音滲入Billy Crystal固有的尖酸味，與大家睇開的巴斯光年有明顯分別，後來Billy Crystal表示拒絕為巴斯光年配音，是他人生中一個後悔決定。



【安迪媽媽車牌A113有深意】

如果你是Pixar粉絲為人又夠細心的話，會發現Pixar電影裡經常出現A113這英文數字組合，如「Monster」的門上、「Finding Nemo」裡潛水員的防水相機上等等，而《Toy Story》中安迪媽媽的車牌就正是A113，難度有甚麼深意?原來A113是加州藝術學院裡面，專門教授動畫繪圖的教室號碼，而Pixar不少動畫師都來自於這個學校，於是便不時在電影細節中加入A113，以表示對學院的紀念。



【Barbie玩具商不睇好Toy Story 1】

Pixar其實早在《Toy Story 1》中都想為Barbie娃娃設計一個角色，但當時Barbie的玩具商卻不同意授權，因為他們覺得此片不會成功，Pixar逼不得已才用牧羊女Bo Peep頂替了那角色，但後來「Toy Story 1」大賣，玩具商才同意將Barbie娃娃出現在電影中，而《Toy Story 1》中的士兵公仔亦因玩具商不同意而不能稱為GI Joe，只能用Army Men這名字替。