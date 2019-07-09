【深夜字聊】手指遊戲太刺激　害怕受傷

Q：我今年二十多歲，或者因個人取態不算開放，只能接受交歡時陰莖進入，但男朋友卻時時喜歡把超過一隻手指放入抽動。前戲快感是有的，但我卻怕受傷，尤其會感覺到手指關節屈曲的張力，使我有點兒弄痛了。請問陰道若是濕潤的話，這樣容易受傷嗎？

反感的女子



A：手指放入陰道，是性愛過程中雙方前戲愛撫的親暱部分。很多異性伴侶也會先把手指放入陰道抽動，以令陰道受到刺激時分泌出體液，然後再用沾滿體液的手指撫摸和揉搓陰蒂，這樣在濕潤的性刺激下，女性很容易得到高潮。



當男性把手指送入女性體內時，必須要注意基本衞生和安全。衞生方面，要把雙手洗乾淨，指甲要修剪得短而圓滑，因陰道壁很容易被尖銳的指甲刺傷，亦要避免把手指及指甲縫裏的細菌帶進了陰道。



動作方面一定要慢，讓陰道放鬆，若想嘗試放進兩三根指頭，則要顧及女方的感覺，女方感到疼痛就應該立即停止。你說被屈曲的指骨弄痛，明顯時手指屈曲起來後，手指的第二骨節突出，強撐陰道壁引起即時不適。雖然陰道夠濕潤，一般不會受傷，但亦宜對男朋友說出來，請他顧及你的承受力，避免使你`抗拒此類前戲。



李偉儀