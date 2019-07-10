【家樂事】黑框 x 玻璃　築成型格家居

如果在歐美時入住Airbnb，不難發現當地的室內設計經常用上黑框配玻璃的組合，既能增加通透的視覺效果之餘，亦比傳統的純玻璃分隔更具時尚特色。事實上，只要配搭得宜，這種偏冷調的設計風格可用於不同面積的生活空間，就如是次介紹的360平方呎蝸居，便以黑框玻璃為主要間隔，築成型格家居。



【巧妙改動間隔 大增活動空間】

單位位於大角咀港灣豪庭，屋主是一位年輕男士，請來M&P Workshop的室內設計師Leo Tam為新居重新布局。「由於屋主對儲物無特別要求，只希望擁有較寬敞、舒適的活動空間，我因此作出相應改動。單位原為兩房間隔，房間及廚、廁的門都集中地面向大廳，狹小的客廳難以擺放電視、梳化和餐桌等傢俬。因此我把兩房打通，並把原來的廚房及浴室位置對調，又改裝成簡單的開放式廚房，迎合較少下廚的屋主，大大地增加了客廳的空間，閒時更可走到陽台打理植物。」在進入客廳前，Leo設計了多功能的玄關位置，除了可供屋主及客人整理鞋履和大衣外，換鞋區旁邊的櫃門內藏有洗衣機，天花亦加裝了可掛晾衣服的鐵枝，令空間得以善用。



【靈活用黑白灰 有型不失舒適】

走進打通了的房間，可見設計師以書枱和睡床明確地劃出工作和休憩空間，以配合屋主經常要在家工作的生活模式。至於用色方面，設計師玩盡黑、白、灰三色：以合適比例分布白牆和淺灰色水泥牆，配以黑色框架、窗柱、衣櫃、廚櫃及冷氣機等，浴室更用上整幅灰色水泥牆身，概念大膽。「當初向屋主建議這個偏灰的用色，是因為留意到單位本身有數片大窗，感覺開揚，即使用上灰、黑的顏色都不會出現很強的壓迫感，反而窗戶所引入自然光更能突出其不同顏色的層次，加上一些金屬配件、雲石元素和植物等飾品配合，看起來感覺很舒服。」另外，為了營造「一屋睇哂」的通透感，Leo用上黑框玻璃來分隔玄關、房間和客廳，為這個型格家居添上最獨特的「色彩」。

