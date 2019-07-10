DSE放榜攻略：JUPAS調科策略

等待多時，終於等到DSE放榜！既然成績已經塵埃落定，刻下要做的是重新考慮JUPAS調科策略，所有申請人可於特定時段，重新調動或增減申請表上的課程選擇。若實際成績跟預期有出入，又不想因此錯失入讀心儀院校/科目，或繼續升學的同學，就要好好把握這次調選科目的機會了。想作出更明智的調科抉擇，不妨聽聽浸信會愛群社會服務處培訓及就業總監李潔露的分享。



Q：如放榜後改選志願，有何注意事項？

A：必須參考心儀院校或學科的過去的收生成績平均數，再按照自己分數排位。一般而言，Band A及B的選擇應包含所有自己感興趣的科目，把自己最心儀的大學課程放在A1，就算手持的分數距離其四分三位數有1至2分，也不妨博一博；A2位置則適宜擺放分數到達其最低要求的學科；而A3位置最好是成績達到平均收生要求、且該科目收生人數較多的學科。至於Band B的選擇要保守一點，擺放自己較有信心考入的學科。



Q：如果成績屬高分一族（即5科達28分或以上），應如何修改課程選擇？

A：高分一族可供選擇的課程較多，但有機會出現花多眼亂，不知如何抉擇的情況。此時，學生應以志趣行先，別單純因所謂「前途」或院校的名牌效應而選擇。



Q：如果成績屬中游一族（即5科達22至27分），怎樣提高入讀心儀學科的機會？

A：雖然獲大學取錄的機會不俗，但未必能確保能考入收生要求較高的學科，因此選科策略變得重要，學生要務實地選擇自己較有興趣而又有把握考入的學科。又可選擇與心儀學科相似的課程或學系，嘗試在入學一年後轉科，以確保自己的學習動機或興趣仍然存在。



Q：如果成績屬邊緣一族（即5科達17至21分），豈不是與入U無望？

A：若鍾情於某個學科，但沒有太大把握獲得取錄時，不妨退而求其次，考慮興趣類同但有信心考入的學科。另外，即使未必是學士課程，但其他升學路徑（如副學士和高級文憑）都可銜接到各大學院的學士課程。雖然路徑較轉折，但最終有機會讀到自己喜歡的學科，也得一試。



【提提你】

修改課程選擇留意事項：

1.可於7月11日至7月13日指定期間的個人時段內修改其課程選擇。

2.於任何情況下，已分配的個人時段均不能更改。

3.可於獲分配的個人時段內以下列任何方式修改其課程選擇：

~以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇／增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上（惟全部課程選擇不得多於20項）

~更改已選報課程選擇的優先次序

~刪除課程選擇名單上的課程

4.於獲分配的個人時段內，只可以修改其課程選擇一次，修改費用全免。

5.「大學聯招辦法」網上申請系統會於每天上午3時至上午6時暫停開放以進行系統維護工程。



【大學聯合招生處】

地址：薄扶林香港大學鈕魯詩樓UG-02室

辦公時間：星期一至五（9:00am~1:00pm、2:00pm~5:00pm）

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