升級版Dyson Supersoni風筒HD03正式發布

Dyson致力成為美髮造型界先驅，多年來持續研究頭髮科學，不斷探索消費者對頭髮損傷的困擾與認知。Dyson工程設計理念不斷地反覆研究創新，希望利用創新科技來解決消費者所忽視的頭髮問題。

經歷過去六年不斷研究和測試不同類型的頭髮，研發出新一代Dyson Supersonic™風筒HD03，配合全新研發的柔和乾髮風嘴和新一代造型集風嘴及擴散風嘴，無需過高溫度快速乾髮，呵護纖幼髮質和敏感頭皮，同時防止高溫引起的染髮褪色，從而保護頭髮健康光澤。



【頭髮健康諸多困擾 過熱損傷不容忽視】

通過深入瞭解消費者對頭髮損傷的認知，Dyson 發現，頭髮靜電、油膩、脫髮、開叉和乾旱是消費者認為遇過最多的頭髮問題1。靜電、脫髮、開叉和乾旱的產生是頭髮受損的隱藏信號。當消費者不斷追求健康頭髮狀態時，也在積極尋找頭髮受損的根源。消費者認為染燙拉直中帶來的化學損傷、吹整造型過程中帶來的熱傷害和過度梳理等機械損傷是造成頭髮受損的主要原因1；而其中的過熱傷害是造成這一系列頭髮問題的主要成因之一，也成為了消費者格外重視的問題。

深究原因，大多數消費者意識到風筒或造型器過長時間使用或過高的溫度會對頭髮帶來損傷1。當頭髮暴露於極端高溫時，其中的蛋白質結構會發生不可逆轉的變化。這些變化會導致頭髮斷裂，分叉，難以打理。當過度的熱量傳遞到髮絲內部的水分子時，會導致水分子加速從髮絲皮質層到毛鱗片的運動。而水分子的加速運動容易破壞頭髮內部結構，從而造成頭髮的損傷。受損的頭髮不僅會變得脆弱，也會因為在髮絲內部形成的空洞和粗糙的頭髮表層，失去自然的光澤。當光線進入到受損的髮絲時，這些空洞會造成光線無法被完美折射，從而減少反射光線，降低頭髮的光澤度。



【Dyson揭示健康美髮科學 利用強勁可控氣流應對過熱傷害】

過去六年裡，Dyson為了真正瞭解頭髮科學，鉅資投入近1億英鎊1創建Dyson頭髮科學實驗室，研發Dyson Supersonic™風筒和Airwrap™造型器，從空氣動力學到頭髮的細胞結構，到目前已測試超過1,010英里的真髮2。頭髮的光澤與頭髮的健康度之間有著緊密的關聯，想要保持頭髮健康並充滿光澤，需從髮絲表層和皮質層結構入手，當中以熱損傷是最不容忽視的一環。人眼能辨識的頭髮部分是沒有生命的，無法自我修復，因此頭髮一旦受到過熱傷害，髮絲的損害就會一直存在且無法被修復。因此在頭髮保護的問題上，Dyson不斷引導消費者走出謬誤，將頭髮的保護集中在損傷的預防上，而不是損傷的修復。乾髮需要氣流和熱能的結合，當氣流不夠強勁時，需採用高熱的方式來加速乾髮，極易對頭髮造成過熱損傷。為了預防頭髮損傷，使用風筒頻率更高的消費者，更加看重溫度相關的功能 –智能熱控2。

針對這一問題，Dyson Supersonic™風筒HD03利用強勁可控的氣流快速乾髮而不依賴長時間的將頭髮暴露在熱能中來乾髮，同時滿足消費者日常對頭髮造型的基本需求。Dyson Supersonic™風筒HD03採用精密工程技術研發而成，內置第九代數碼摩打 2，其轉速高達每分鐘11萬次3，結合Dyson Air Amplifier™氣流倍增技術4，每秒產生41升4強勁均勻的氣流，有效減少對熱量的依賴，將水分從頭髮表面迅速吹乾。同時，Dyson Supersonic™風筒HD03智能熱控技術每秒偵測40次4，防止頭髮被過高溫度傷害，從而呵護頭髮健康光澤。



【全新風嘴升級 呵護纖幼髮質和敏感頭皮】

針對全球消費者不同的髮質及頭髮問題，Dyson發現，纖幼髮質和敏感頭皮在吹髮過程中受到強烈的熱量和氣流，頭皮易感到不適且難以打造滿意的造型，而經常染髮的消費者將頭髮暴露於過高溫度時，更易導致頭髮褪色。

因此，Dyson全新研發柔和乾髮風嘴，溫和乾髮，呵護纖幼髮質和敏感頭皮。柔和乾髮風嘴吹出的風更柔和6，更分散6，能快速乾髮，並使風溫降低120℃2，從而幫助降低頭皮的不舒適感。同時，柔和乾髮風嘴可使風筒更接近頭皮，令造型更富空氣感 。Dyson實驗室也進行金髮及染髮測試3，可幫助防止高溫引起的染髮褪色。