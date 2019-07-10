2千有找！　國產Realme X平玩升降

Realme是國內手機大廠Oppo的副線品牌，其低階手機在印度賣得不錯，後來又進軍台灣並輾轉回流中國。最近有水貨商返了該廠新作Realme X，正面是一個6.53吋AMOLED屏幕，由於飛走了自拍鏡，因此屏佔比擴大至91.2%，正面看上去全是屏幕，睇片時用雙指一拖就能打爆畫面，幾近無遮無擋！機身四邊微微彎曲，手感不俗，而背部經過八道工藝疊加精雕成形，可隱約看到幻彩S光紋，煞是漂亮！水貨有齊藍、白2色，兩者皆支援屏下指紋，做到一按即解，而且不同角度按壓也能成功識別，方便！



夠用10年以上

此機頂部設有升降鏡頭，內置脈衝電機技術，鏡頭只需0.74秒就可完全升起，並搭載了機械、樂音等升降音效，屏幕上方邊緣更會同步亮燈，別具科幻感。根據資料，鏡頭可使用20萬次，若以每天升降50次計算，就可持續使用超過10年，耐用度有保證。而記者也留意到它支援壓力感應，受到外力時會自動收回，不怕意外掉落造成損毀。前置鏡頭還對應AI美顏模式，五官、妝容都可細執，不過出來效果有點誇張，建議中等程度就可以。主鏡頭則是4,800萬像素及500萬像素組合，支援AI場景辨識、960fps慢動作及縮時攝影，其中「超級夜景」透過長曝光增升亮度，輕鬆拍出迷人夜景。



效能位處中游

今次受測的是標準版本，內建S710八核心處理器、6GB RAM及64GB ROM，《AnTuTu》測試有156,113分，效能位處中游，勉強應付「大食」遊戲需要，而且廠商細心地加入Hyper Boost 2.0超速引擎，有助提高效能及畫面幀率，配合「遊戲助手」更能快速截屏、錄屏或拒接來電，機迷無投訴空間。手機美中不足是沒有記憶卡槽，擴充性一般，幸好其他技術都夠「照」，例如VOOC 3.0快充、雙卡及光感屏下指紋等，而水貨商更指它可無痛植入Google Services，操作跟港版行貨無分別。



此機現已開售，據入貨的三禾電氣Simon哥表示，由於定價2千有找，性價比極高，所以市場反應不錯。而同期還有規格更高的「大師版」開售，追求性能的不妨考慮。



規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FD-LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 710八核心

記憶體：6GB RAM、64GB ROM

屏幕：6.53吋AMOLED（2,340×1,080解像度）

前置鏡頭：1,600萬像素

後置鏡頭：4,800萬像素、500萬像素

對外連接：Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0

體積：161.2×76×8.6-9.4mm

重量：約191g

電池容積︰3,765mAh

作業系統：Android 9.0