Nike x Brainrental　創意藝術空間

Nike全新鞋款Air Max 270 React於上周正式登場，這款話題作是將 Air Max 270與品牌最新緩震科技React相結合，難怪大家都超期待。為慶祝球鞋誕生，由今日起至7月30日Nike Hong Kong與旺角波鞋街THE FOREST舉辦創意展覧及工作坊，以Air Max 270 React的「碰撞」設計為主題，打造創意藝術空間《Clash Lab》。



《Clash Lab》名字的由來源自Crash Lab一詞，Crash Lab是專門負責汽車撞擊測試的實驗室，測試兩輛車在對撞後所產生的影響及結構變化。這撞擊（Crash）概念與全新Nike Air Max 270 React的「碰撞」設計不謀而合，設計師創新地將Air Max 270與Nike React兩種截然不同的技術碰撞（Clash）結合在一起，形成驚喜設計。Nike Hong Kong希望透過《Clash Lab》刺激大家的視覺藝術神經，嘗試碰撞出無限的創作可能。



甫進入《Clash Lab》，一定會被由本地創意藝術單位Brainrental打造的巨形藝術裝置《Program 270/REACT－The Bumper Car Test》所吸引。藝術裝置以碰碰車為創作靈感，Brainrental特意把Air Max 270及Nike React兩鞋款化身成碰碰車形態，並把它們設計成對撞在一起的情境，形成兩鞋款碰撞出來的有趣效果。場內亦同時展示全新Air Max 270 React系列，並舉辦多場四驅車工作坊，雖然只有NIKEPLUS會員可以報名，但鞋迷一樣可以去睇展覽。