三界五行：三伏天重視防病養生

中華《易學》與中華醫學是同源的，以陰陽、五行為基礎。中醫無論治療還是養生，都與天文、氣象息息相關。還有幾日，就進入三伏天了。



「上醫治未病」，所以主張冬病夏治和夏病冬治。冬天容易發生的病，夏天做預防的調理；夏天容易發生的病，冬天做預防的調理。夏天的養生調理提前在三伏天，冬天的養生調理提前在數九天。



三伏天也叫數伏，每年夏至後第三個庚日是初伏，這一天意味着進入一年四季最熱的日子三伏天；初伏後的下一個庚日是中伏；立秋後首個庚日是末伏。



以今年計算：7月12日（農曆六月初十庚戌）入伏，這一天到7月21日（農曆六月十九），共十天，是初伏。7月22日（農曆六月二十庚申）至8月10日（農曆七月初十），共二十天，是中伏。8月11日（農曆七月十一庚辰）至8月20曰（農曆七月二十），共十天，是末伏。末伏結束，也就是出伏了。



今年由入伏到出伏，共四十天，不過，並非每年的三伏天都是四十天，它取決於立秋的具體日子，如果立秋當日或立秋以後兩天內是庚日，這一年的三伏天就只有三十天了。相對而言，三伏天有四十天的那一年，天氣較三伏天只有三十天的年份熱。由於三伏天有四十天的機會較大，所以這段日子都是非常炎熱，中醫自古以來很重視三伏天的防病、養生。



方向宇