Vinpok Plux無線三充　變種AirPower

Apple無線充電器AirPower胎死腹中，正當大家以為再沒有無線充電板能一次充三個iDevice之際，Vinpok Plux忽然現身。外觀上它跟AirPower十分相似，都是一塊長條形、兩邊呈橢圓的膠板，表面有磨沙質感，雖然沒有防滑能力，但放上裝置後也不易滑走。充電板支援快充及多重裝置無線充電技術，可同時為AirPods、手機及Apple Watch作無線充電，最高支援10W輸出，兼容iPhone 8/8 Plus、X/XR，也對應一系列Qi認可裝置如Samsung Galaxy S10等。



據官方資料，它最高可對iPhone輸出7.5W電力，比起原廠5W的充電器效率提升33%。另外，除了傳統的座枱模式，它還附有專用支架，安裝到充電板後，手機就能直立起來，方便用戶以Face ID臉部解鎖。考慮到初代AirPods不支援無線充電，所以隨盒特別有一組線圈貼片及保護套，把初代AirPods放進去便能無線充電，認真周到！



當然，此充電板並非全無缺點，例如原生設計不能為手錶充電，用戶需要把自己的Apple Watch充電線放入機內才可。另外手機要對正接觸面才能充電，稍為偏離也會接觸不良，減低了便利性。