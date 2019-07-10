Renault Clio　搭載CMF-B新底盤

雷諾（Renault）為旗下的全球最暢銷車型Clio發表全新第5代車型。



新一代Clio採用全新開發的CMF-B模組化平台構建，頭、尾燈現都改為全LED，並採用C字形新設計。面積略為放大的面罩和下進氣口，進一步增強引擎冷卻效果。前輪拱上方首次加入導風設計，加上車身離地距降低30mm，帶來更佳空氣動力效果和更強的運動性能。



內裝方面，新設計多功能軚環前方首次配上數碼化儀錶板。中控台上特設9.3吋垂直輕觸屏幕連EASY LINK 多媒體娛樂資訊系統，並貼心的輕微斜向駕駛席。前後鏡頭、360°環視鏡頭、車道偏離警示、車道維持輔助及主動式緊急煞車（包括單車及行車偵測）等均屬今代Clio的標準配備。



動力方面，依舊提供多款柴油及汽油版選擇，其中兩款汽油版分別搭載1.0L TCe及1.3L TCe GPF渦輪增壓引擎，前者搭配5前速手波或最新的X-TRONIC波箱，擁有100hp最大馬力及160Nm最大扭力。後者則搭配全新7前速EDC雙離合器波箱，最大馬力及扭力分別達130hp及240Nm。



廠方還表示，明年將加入由Renault自家開發的全新E-TECH Hybrid系統的混能版本。系統將由一具1.6L引擎、兩具電動馬達及1.2 kWh電池組成。廠方強調該混能版擁有出色制動能量回收，於城市內穿梭達8成時間可以純電動駕駛，相較於傳統內燃引擎可節省約4成油耗。