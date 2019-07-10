Salvatore Ferragamo　Boxyz期間限定手作坊

由Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew設計的Boxyz手袋系列，設計概念源自現代女性對手袋的獨特需求，並由品牌皮革工匠以熟練技藝去打造出精緻便攜的外觀，精雕細琢的簡潔線條帶出永恒優雅格調。而名字中的X、Y、Z分別代表著3個不同年代的女性。Boxyz手袋系列一共推出10款配色，並有小牛皮、粗花呢、鴕鳥皮及蜥蜴皮4種物料以供選擇，同時有3種不同大小尺寸款式，一律配備手挽及可調節長度肩帶（可拆卸），以便女士們能夠將手袋融入不同場合的造型打扮當中。



為慶祝標誌著品牌卓越工藝及創新意念的Boxyz手袋系列推出，Salvatore Ferragamo將於7月15日至21日於金鐘太古廣場L1樓層開設以Boxyz手袋為主題的「This is Salvatore Ferragamo's Place期間限定手作坊」（登記網址：workshop.pacificplace.com.hk），除了於現場展示最新春夏季度Boxyz手袋款式外，內裡配上芍藥或睡蓮印花圖案的限量款式亦會同場亮相。手作坊則由精細工藝摺紙及填色活動組成，由香港摺紙大師教導大家以巧手摺出像真度高的迷你Boxyz手袋。參與者更可於完成品上加添不同裝飾，打造獨一無二的專屬手袋設計，另芍藥印花圖案則化身為填色卡，讓參加者發揮創意以豐富色彩賦予生命。